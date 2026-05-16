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【必見】お金を増やせる社長だけがこの考えを理解している！キャッシュリッチになれる思考法を大公開。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【必見】お金を増やせる社長だけがこの考えを理解している！キャッシュリッチになれる思考法を大公開。」と題した動画を公開した。市ノ澤翔氏が、社長の夢や目標を実現するための手段として、財務に強くなる具体的な方法10選を解説している。



まず市ノ澤氏は、なぜ財務に強くなる必要があるのかについて、「社長の夢や目標、欲望を実現するため」と定義する。世界を変えたい、あるいは良い暮らしがしたいといった目的があっても、それを明確な数字で表せなければ実現は不可能だと語る。



動画の大きな特徴は、財務に強くなるための具体的なアプローチを10個のステップに分けて解説している点にある。「収益構造の把握」では、経費を変動費と固定費に分解し、いくら売上が上がれば利益が残るのかを明確にすることが重要だと指摘。「決算書を見る」という項目では、表面上の数字だけでなく、実態が債務超過になっていないかなど、より深いレベルで現状を把握する必要性を説く。



さらに、「常に数字で考える」ことの重要性にも言及。ユダヤ人商人が気温を「暑い・寒い」という感覚ではなく、「何度」と数字で捉える例を挙げ、「何をやるにしても常に物事を数字で見ていく」癖をつけるべきだと語る。そして、経営者の重要な仕事である「資金調達方法を理解する」ことについても、銀行の評価基準を知り、正しい借り方を理解していなければ、資金繰りは回らなくなると警告した。



最後に市ノ澤氏は、「キャッシュリッチ経営をしたければ、社長自身が財務に強くなるか、財務のプロを味方につけろ」という格言を提示。会社を泥舟に乗せないためにも、経営者自身が数字に強くなり、目標に向けて正しく進んでいくことの重要性を強調して動画を締めくくった。