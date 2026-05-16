函館競輪場のG3「五稜郭杯争奪戦」は3日目を迎える。準決の注目は10Rだ。

連勝で勝ち上がった松浦が中心。ライン構成は犬伏―松浦の中四国勢、山崎―成田の福島勢、後藤―井上の九州勢、橋本―長谷部―不破の岐阜勢で4分戦。積極型がそろい激戦が予想されるが、犬伏の仕掛けに乗って松浦が直線で伸びて首位。成田は山崎の仕掛け次第で番手から追い込んで逆転がある。九州コンビも侮れない。

＜1＞犬伏湧也 赤板で接触があって見てしまった。もうワンテンポ早めに仕掛けられたかな。自力。

＜2＞山崎歩夢 中団が取れて自分の仕事をするだけだった。中途半端なレースになった。準決は自分を信じて走りたい。自力。

＜3＞井上昌己 楽に付いていけたけど簗田君の一撃で腰砕けになった。後藤君へ。

＜4＞橋本優己 前に出ただけ。駄目でした。岐阜勢の先頭で自力勝負。

＜5＞成田和也 後ろから来る感じはなかったので新山君だけ見ていた。山崎君。

＜6＞長谷部龍一 だいぶ戻っている。橋本君へ。

＜7＞松浦悠士 終始余裕はあったし、初日よりも感じは良かった。犬伏君へ。

＜8＞不破将登 岐阜の3番手。

＜9＞後藤大輝 感じは悪くない。自力。