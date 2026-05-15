小池徹平、ウエンツ瑛士の前の“初代相棒”は有名俳優 デュオ“解散”理由にも言及 番組で”再結成”しテレビ初歌唱
俳優の小池徹平が、15日放送の『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（後7：00）に出演。“元相棒”を明かした。
【写真】小池徹平、ウエンツ瑛士の前の“初代相棒”と熱唱
この日の放送に俳優の城田優とともに出演した小池。城田が「もともと高校の同級生で…」と話すと、ギターを持った2人の写真が公開される。「学園祭でデュエット組んで歌ってました」と城田が明かすと、スタジオは驚き。
城田は「（小池が）ウエンツ（瑛士）さんと2人で歌われてたその前に僕と…」と“初代相棒”であることを告白。司会のダウンタウン・浜田雅功が「え、そうなん？」と聞くと、小池は「一番最初なんです」と、2002年にウエンツと結成し、16年に解散したWaTの前に組んでいたデュオであると明かした。
浜田が「なんでやめたん？」と聞くと、2人は顔を見合わせながら「いや、辞めたっていうか…」「活動中止…」と答えを模索。浜田が「ケンカした？」と聞くと、笑いながらそれを否定し、城田が「ノストラダムスって名前がよくなかった」とデュオ名のせいにして、笑いつつまれた。
その後、2人では“テレビ初歌唱”というKinki Kidsの「愛のかたまり」を披露。息の合ったハーモニーを響かせ、歌唱後にはハイタッチを決めた。
【写真】小池徹平、ウエンツ瑛士の前の“初代相棒”と熱唱
この日の放送に俳優の城田優とともに出演した小池。城田が「もともと高校の同級生で…」と話すと、ギターを持った2人の写真が公開される。「学園祭でデュエット組んで歌ってました」と城田が明かすと、スタジオは驚き。
城田は「（小池が）ウエンツ（瑛士）さんと2人で歌われてたその前に僕と…」と“初代相棒”であることを告白。司会のダウンタウン・浜田雅功が「え、そうなん？」と聞くと、小池は「一番最初なんです」と、2002年にウエンツと結成し、16年に解散したWaTの前に組んでいたデュオであると明かした。
その後、2人では“テレビ初歌唱”というKinki Kidsの「愛のかたまり」を披露。息の合ったハーモニーを響かせ、歌唱後にはハイタッチを決めた。