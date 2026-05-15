もしも、アイドルじゃなかったら？自信のつけ方は？【櫻井優衣】が答える“サクセスQ＆A”♡

アイドルとして、Ray㋲として、たくさんの夢を叶え続けている櫻井優衣。今回は、夢との向きあい方や自信のつけ方、笑顔のコツまで、ぷりかわ乙女が知りたい質問にたっぷり答えてもらいました♡ 優衣ちゃんらしい前向きマインドをチェックして、前に進むヒントを見つけてみて！

アイドル・櫻井優衣のサクセスロングインタビュー グループでの東京ドーム公演、ソロライブの成功 etc. アイドルとして次々と自分の夢を叶えている櫻井優衣。その心を突き動かすものとは……？ 過去を振り返りながら、たっぷりと語ってもらいました。

ぷりかわ乙女が知りたい♡ サクセスQ＆A 夢やサクセスにまつわる疑問に櫻井優衣がズバッと本音でアンサー。 タメになる回答もお守りになるような言葉も......ありがたーくいただいちゃって♡

Question アイドルじゃなかったら、なにをしていたと思いますか？ 「やりたいことはいろいろあったんですけど、ネイルの資格を持っているので現実的なことを言うとネイリストだったと思います。 でも理想はステキなビルで働く、イケてるOLさんになることでした（笑）」

Question 夢を追い続ける期間の区切りを、自分のなかでは設けていましたか？ 「本当は20才までと期限を設けていたんですけど、ちょうどそのタイミングでいろいろと話が動いたのでギリギリ間にあったというか……。 結局はちょっと過ぎていましたけど、それは私のあきらめないという執念が長引かせちゃっただけで（笑）。節目のいい20才を区切りにしていました！」

Question みんなが幸せになる。その笑顔のコツを教えてください！ 「小さい頃から笑い方は変わっていなくて。母が、鼻にシワを寄せる私の笑い方が好きだったから、よく『笑って〜』って言ってたらしいんです（笑）。 だから物心ついたときから思いきり笑うことに抵抗がなかったし、笑顔についてあまり考えたこともないんだけど、躊躇なく笑うのがいいと思います！ どうやって笑うとか可愛いのかな……とか考えちゃうと笑顔が引きつるので、“楽しい！！”って感情をそのまま出せば、それがまわりにも伝わる気がします」

Question 自分に自信がないときはどうするといいですか？ 「そんなときは、寝る！！だって私もずっと自信なんてないですもん。 自信がないって感じるのはまわりと自分を重ねて、比べちゃってたりしているからだと思うので、1回考えずにお風呂に入って自分の幸せだけを考えて寝ればいいんです。 まわりは関係ないというか、放置して、小さな幸せを見つけてそのことだけを考えれば『まぁ、いっか』ってなります。 自分が幸せであることがいいことなので、自信は無理につけなくていいと思います！」

Question 孤独なときはどうしていますか？ 「どんなに疲れていても友だちと遊びに行ったりして、とにかく予定を埋めまくる！（笑）そうすると疲れきってすぐに寝ちゃうから、孤独を感じる余裕がなくなるというか……。 あと、私は仕事がないほうがイヤだし、寂しくなってしまうんですよね。だからできたら仕事で予定を埋めまくって、疲れきって寝る……っていうのが理想です！」

Question まわりのコたちが遊んでいるなか、自分だけがんばっているのは辛くなかったですか？ 「私の場合、自分と同じように遊ばずにがんばっているコたちがまわりにいたので、辛いとは思わなかったです。 それに目標があったから、やらなきゃって感情しかなかったし、毎日一生懸命すぎて遊ぶ力もなくヘトヘトになっていました（笑）。 逆に今のほうがいい意味で視野が広がって、遊ぶ時間も大事なのかもと思えるようになりました」 パーカ 16,500円、ミニスカ―ト 13,200円／ともにザヴァージンズ タンクトップ 7,180円／EMIS、シュシュ 3,410円／ASURA、リュック 19,250円／minitmute（以上HANA SHOWROOM）スエットパンツ 7,040円／ハートタトゥー スニーカー 17,600円／アディダス オリジナルス（アディダス） 撮影／菊地史（impress+）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／櫻井優衣（本誌専属）取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 編集長 山本八重

櫻井優衣