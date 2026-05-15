土曜は熱中症に注意を、今日より暑さ増すところが多くなりそう【これからの天気(5月15日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
16日(土)も安定した空模様になりそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆5月16日(土)の天気
・上越地方
引きつづき、よく晴れるでしょう。
最低気温は10℃前後で少しヒンヤリしますが、最高気温は22℃前後まで上がり快適な陽気になりそうです。
・中越地方
朝から青空が広がるでしょう。
風も弱く絶好のおでかけ日和になりそうです。
最高気温は、沿岸部で19℃、山沿いで26℃前後まで上がる見込みです。
・長岡市と三条市周辺
一日を通してよく晴れるでしょう。
最高気温は出雲崎町で21℃の見込みですが、そのほかは25℃以上の予想で広い範囲で夏日になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日差しがたっぷり届くでしょう。
日中は、新潟市など沿岸部は過ごしやすい暖かさですが、内陸や山沿いは季節先取りの暑さで、阿賀町では7月中旬並みになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
一日を通してよく晴れる見込みで、にわか雨の心配もなさそうです。
昼間の気温は23℃前後の予想で、少し汗ばむくらいになるでしょう。
◆風と波
16日(土)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
17日(日)はよく晴れて、各地で汗ばむ陽気になるでしょう。
18日(月)～20日(水)は一段と暑くなり、県内で今シーズン初めての真夏日になるところがあるかもしれません。
ただ、21日(木)以降は曇りや雨の日がしばらく続くでしょう。
◆16日(土)の北信越の天気
周辺各地もスッキリと晴れるところが多いでしょう。
最高気温は、長野市で27℃まで上がる予想です。
北陸3県でも所々で25℃以上の夏日になるでしょう。
16日(土)は、今日より暑さが増すところが多くなりそうです。熱中症に注意をしてお過ごしください。
16日(土)も安定した空模様になりそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆5月16日(土)の天気
・上越地方
引きつづき、よく晴れるでしょう。
最低気温は10℃前後で少しヒンヤリしますが、最高気温は22℃前後まで上がり快適な陽気になりそうです。
・中越地方
朝から青空が広がるでしょう。
風も弱く絶好のおでかけ日和になりそうです。
最高気温は、沿岸部で19℃、山沿いで26℃前後まで上がる見込みです。
・長岡市と三条市周辺
一日を通してよく晴れるでしょう。
最高気温は出雲崎町で21℃の見込みですが、そのほかは25℃以上の予想で広い範囲で夏日になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日差しがたっぷり届くでしょう。
日中は、新潟市など沿岸部は過ごしやすい暖かさですが、内陸や山沿いは季節先取りの暑さで、阿賀町では7月中旬並みになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
一日を通してよく晴れる見込みで、にわか雨の心配もなさそうです。
昼間の気温は23℃前後の予想で、少し汗ばむくらいになるでしょう。
◆風と波
16日(土)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
17日(日)はよく晴れて、各地で汗ばむ陽気になるでしょう。
18日(月)～20日(水)は一段と暑くなり、県内で今シーズン初めての真夏日になるところがあるかもしれません。
ただ、21日(木)以降は曇りや雨の日がしばらく続くでしょう。
◆16日(土)の北信越の天気
周辺各地もスッキリと晴れるところが多いでしょう。
最高気温は、長野市で27℃まで上がる予想です。
北陸3県でも所々で25℃以上の夏日になるでしょう。
16日(土)は、今日より暑さが増すところが多くなりそうです。熱中症に注意をしてお過ごしください。