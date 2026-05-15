これからの気象情報です。

16日(土)も安定した空模様になりそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆5月16日(土)の天気

・上越地方

引きつづき、よく晴れるでしょう。

最低気温は10℃前後で少しヒンヤリしますが、最高気温は22℃前後まで上がり快適な陽気になりそうです。



・中越地方

朝から青空が広がるでしょう。

風も弱く絶好のおでかけ日和になりそうです。

最高気温は、沿岸部で19℃、山沿いで26℃前後まで上がる見込みです。



・長岡市と三条市周辺

一日を通してよく晴れるでしょう。

最高気温は出雲崎町で21℃の見込みですが、そのほかは25℃以上の予想で広い範囲で夏日になりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

日差しがたっぷり届くでしょう。

日中は、新潟市など沿岸部は過ごしやすい暖かさですが、内陸や山沿いは季節先取りの暑さで、阿賀町では7月中旬並みになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

一日を通してよく晴れる見込みで、にわか雨の心配もなさそうです。

昼間の気温は23℃前後の予想で、少し汗ばむくらいになるでしょう。



◆風と波

16日(土)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

17日(日)はよく晴れて、各地で汗ばむ陽気になるでしょう。

18日(月)～20日(水)は一段と暑くなり、県内で今シーズン初めての真夏日になるところがあるかもしれません。

ただ、21日(木)以降は曇りや雨の日がしばらく続くでしょう。



◆16日(土)の北信越の天気

周辺各地もスッキリと晴れるところが多いでしょう。

最高気温は、長野市で27℃まで上がる予想です。

北陸3県でも所々で25℃以上の夏日になるでしょう。



16日(土)は、今日より暑さが増すところが多くなりそうです。熱中症に注意をしてお過ごしください。