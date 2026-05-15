「TOBE」若手アーティスト公演決定＆『とべばん』復活 IMP.佐藤新プロデュース公演も「楽しんでいただけるように精いっぱい頑張りたい」【コメント全文】
滝沢秀明氏が代表取締役を務める「TOBE」所属アーティストのCLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演する『be NEXT〜Summer Live 2026〜』の開催が決定した。
【写真】TRAINEE公演をプロデュースするIMP.佐藤新
同公演は、東京・NEW PIER HALLで開催され、CLASS SEVENは8月10日午後6時、11日午後6時、12日午後6時、13日午後2時、wink first（TRAINEE）、TRAINEEは15日午後5時、16日午後1時、17日午後2時に出演する。
なお、wink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演する公演は、佐藤新（IMP.）がプロデュースする。
また、『とべばん』が、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEら、TOBE所属若手アーティストが中心となった『とべばんmini』として再始動することが決定。TOBE OFFICIAL YouTubeチャンネルにて配信される。きょう15日午後5時に「#0」、22日午後5時に「#1」、29日午後5時に「#2」が配信され、6月以降は毎月第1、2、3金曜の午後5時から配信される。
【コメント】
■IMP.佐藤新
お話をいただいた時はびっくりしましたが、TRAINEEだけで届ける初めてのライブという大切な機会に関わらせていただけることをとてもありがたく思い、今回このお話を受けさせていただきました。TRAINEEやスタッフの皆さんと一緒にライブを作っていく中で、自分自身の成長にもつなげていけたらと思っています。
今回はこれまでのように先輩たちと立ってきたステージとはまた違う新たな挑戦ということで、少しでもTRAINEEにとっていい経験になるように、そしてなにより、見に来てくださるファンの皆さまに楽しんでいただけるように精いっぱい頑張りたいと思います。
【写真】TRAINEE公演をプロデュースするIMP.佐藤新
同公演は、東京・NEW PIER HALLで開催され、CLASS SEVENは8月10日午後6時、11日午後6時、12日午後6時、13日午後2時、wink first（TRAINEE）、TRAINEEは15日午後5時、16日午後1時、17日午後2時に出演する。
また、『とべばん』が、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEら、TOBE所属若手アーティストが中心となった『とべばんmini』として再始動することが決定。TOBE OFFICIAL YouTubeチャンネルにて配信される。きょう15日午後5時に「#0」、22日午後5時に「#1」、29日午後5時に「#2」が配信され、6月以降は毎月第1、2、3金曜の午後5時から配信される。
【コメント】
■IMP.佐藤新
お話をいただいた時はびっくりしましたが、TRAINEEだけで届ける初めてのライブという大切な機会に関わらせていただけることをとてもありがたく思い、今回このお話を受けさせていただきました。TRAINEEやスタッフの皆さんと一緒にライブを作っていく中で、自分自身の成長にもつなげていけたらと思っています。
今回はこれまでのように先輩たちと立ってきたステージとはまた違う新たな挑戦ということで、少しでもTRAINEEにとっていい経験になるように、そしてなにより、見に来てくださるファンの皆さまに楽しんでいただけるように精いっぱい頑張りたいと思います。