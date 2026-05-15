この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ザワつく!おもしろ図鑑」が、「ありそうでなかった架空の商品が全部欲しすぎるw」と題した動画を公開した。



本動画では、制作者であるいしかわかずや氏の許可を得て、発想が秀逸な「ありそうでなかった」架空の商品アイデアを

「雑貨編」「食べ物編」に分けて多数紹介している。



動画の前半「雑貨編」では、思わず膝を打つようなユーモアあふれるアイデア雑貨が次々と登場する。

「折れたシャー芯で育てるサボテン」には「この発想は天才やな」「芯折れた時ってイラッとくるけど許せちゃう」といった声が寄せられた。

また、フライパンの上で溶かすと名シーンが再現できる「I'll be backバター」には、「コレでオムレツ作ればI'll be eggだな」などと大喜利のような反応が見られ、視聴者の心を掴んでいる。



さらに、ダジャレが効いた「1カステラバイトのハードディスク」や、醤油を入れると絵柄が変わる「イルカがシャチに進化する醤油皿」、怪我をした箇所を優しく包む「メンダコがひっついて治してくれる絆創膏」など、遊び心と実用性を兼ね備えたアイテムが目白押しだ。

「全部販売してくれ」「日常を豊かにしたい」と、商品化を熱望するコメントが動画内でも多く紹介された。



後半の「食べ物編」では、可愛らしさと美味しさを兼ね備えたアイデアが並ぶ。



「ぎゅうぎゅうシマエナガ大福」には「可愛すぎて食べるのちょっと惜しいかも」との声があがり、「マンタが泳ぐ生八つ橋」はその独特な質感とデザインが見事にマッチしており、「デザインメチャクチャ良い」と高く評価された。

さらに、「ジンベエザメの口にあんこが詰まったよもぎ餅」など、食べるのをためらってしまうほど精巧なアイデア食品も登場した。



いしかわかずや氏の天才的なクリエイティビティによって生み出された数々の架空商品は、見る者を驚かせ、癒やしてくれる。

次々と現れる「あったらいいな」の世界に没入し、自身の生活にどう取り入れるかを想像したくなる魅力的な動画となっている。