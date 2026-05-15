フィギュアスケートのペア元日本代表、高橋成美さんが15日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。MCを務める元NHKアナウンサーの武田真一に緊張を解く方法を伝授した。

同局系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）からのハシゴで、番組冒頭にスタジオを移動して着席した。

ちょうど武田が、同じくMCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太に放送後の番組の冠ライブ出演に向けて「緊張している」と話していた時だった。山里から「ちょっと教えてあげて。この後、主役でもないのに大きな舞台があるからって、緊張している」と切り出し、武田も「何かありますか？ 緊張しない方法って」と話を振ってきた。

「あります」と即答した高橋さんは、「手を上げて後ろに大きく回します。前に出してひっくり返して、ウーッ」と叫びながら、握りこぶしにした両手を胸の横まで引く動作を見せた。「肩甲骨も回しますし、最後のウーッで腹筋に力が入って、呼吸が整います」と説明した。引き取った山里が「緊張する傾向のある方、ぜひやってください」と和ませていた。