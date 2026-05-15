「名探偵コナン」の毛利蘭役、「ひみつのアッコちゃん」アッコ役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが、４月１８日に死去したことが分かった。６１歳だった。１５日に所属する青二プロダクションや「名探偵コナン」の公式サイトで発表された。山崎さんは２月から病気療養のため活動休止していた。

事務所の公式サイトでは「弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀 （６１歳）かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく２０２６年４月１８日永眠いたしました」と報告。「ここに生前賜りましたご厚誼（こうぎ）を深謝し謹んでご通知申し上げます。なお 通夜及び告別式は ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。ご諒怨（りょうじょ）のほどお願い申し上げます」とつづられた。

「名探偵コナン」の公式サイトでも訃報が伝えられ「声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。 『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧（ささ）げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます 」と死去を報告した。

山崎さんは２月に病気療養のため、当面の間、活動休止することを発表。アニメ「名探偵コナン」のテレビシリーズは、３月１４日放送分から岡村明美が代役を務めていた。公開中の映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」では、山崎さんが毛利蘭の声を担当している。

神奈川県出身。同志社大学卒業後、立石ソフトウェア（現オムロンデジタル株式会社）に就職。声優養成所「青二塾」の大阪校に通いながら、声優を目指した。青二プロダクションのオーディションに合格したため、会社を辞めて上京。１９９１年にテレビアニメ「緊急発進セイバーキッズ」の天神林ラン役で声優デビューした。

「ママレード・ボーイ」の秋月茗子役を始め、「戦国無双」の阿国、ねね役、「デッド オア アライブ」のあやね役などの声を担当。フジテレビ系情報番組「おはよう！ナイスデイ」同「とくダネ！」の生ナレーション、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」のナレーションを担当した。