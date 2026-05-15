「名探偵コナン」の毛利蘭役、「ひみつのアッコちゃん」アッコ役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去した。６１歳だった。１５日、テレビアニメ「名探偵コナン」の公式サイトなどで発表された。山崎さんは２月に病気療養のため、当面の間、活動休止するとしていた。

アニメ「名探偵コナン」のテレビシリーズは、１９９６年の放送開始から約３０年、毛利蘭を演じた。活動休止の発表後、３月１４日放送分から岡村明美が代役を担当。公開中の映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」では、山崎さんが毛利蘭の声を務めている。

同サイトは「声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。 『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧（ささ）げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます 」とつづった。

山崎さんは神奈川県出身。同志社大学卒業後、立石ソフトウェア（現オムロンデジタル株式会社）に就職。声優養成所「青二塾」の大阪校に通いながら、声優を目指した。青二プロダクションのオーディションに合格したため、会社を辞めて上京。１９９１年にテレビアニメ「緊急発進セイバーキッズ」の天神林ラン役で声優デビューした。

「ママレード・ボーイ」の秋月茗子役を始め、「戦国無双」の阿国、ねね役、「デッド オア アライブ」のあやね役などの声を担当。フジテレビ系情報番組「おはよう！ナイスデイ」「とくダネ！」の生ナレーション、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」のナレーションを担当した。

今後の毛利蘭役について、アニメの公式サイトは「山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます。 山崎和佳奈さんが作品に刻んでくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります。 長きにわたり温かく見守ってくださいましたファンの皆さまにも、心より御礼申し上げます。 改めまして、山崎和佳奈さんが安らかにお眠りくださいますよう、お祈り申し上げます」とコメントした。

原作者・青山剛昌氏のコメント「 当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」