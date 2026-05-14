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料理YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、「【超低カロリー・低脂質】ノンオイルマヨネーズの作り方二種 低カロリー/低脂質なのに市販マヨネーズそっくりで美味しい！たっぷり食べても罪悪感なし。」と題した動画を公開した。動画では、油を一切使わない「コク旨ノンオイルマヨネーズ」と「超簡単ヨーグルトマヨネーズ」のレシピを紹介している。市販品に比べてカロリーと脂質を大幅にカットできる、ダイエットの強い味方だ。



「コク旨ノンオイルマヨネーズ」は、卵黄に昆布だしや米粉を合わせ、湯煎で加熱して作る本格派。動画では、全卵ではなく卵黄のみを使用することが、滑らかな食感に仕上げるポイントだと解説している。ゼラチンを加えて冷やし固めた後、クリーム状になるまで混ぜることで、市販のマヨネーズそっくりの質感とコク深い味わいが実現する。カロリーは約1/8、脂質は約1/22と驚異的なヘルシーさとなっている。



一方、手軽に作りたい人向けには「超簡単ヨーグルトマヨネーズ」を紹介している。ギリシャヨーグルトに、ヨーグルトの量に対して6%のはちみつと1.5%の塩を混ぜ合わせるだけという手軽さだ。スパイスを加えることで風味が格段にアップし、サワークリームのような爽やかなコクが楽しめる。



どちらのレシピも冷凍保存が可能で、解凍して混ぜ直せば元の滑らかな状態に戻るのが嬉しいポイントだ。ツナトーストなど加熱調理にも活躍するヘルシーマヨネーズを、毎日の食卓に取り入れてみてはいかがだろうか。