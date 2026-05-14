第1位は納得のあのアイドル！　’90 年代アイドルソング座談会…専門家が選ぶ「珠玉のベスト10」

松田聖子（64）や中森明菜（60）などキラ星の如く国民的アイドルが登場した’80年代に対し、’90年代は「アイドル冬の時代」と呼ばれた。『夜のヒットスタジオ』（フジテレビ系）や『ザ・ベストテン』（ＴＢＳ系）といった人気音楽番組が次々と終了し、アイドルたちの活躍の場が奪われてしまったのだ。だが、そんな時代にも、老若男女を魅了するスーパースターは誕生。’80年代をしのぐミリオンセラーを連発している。

今回、FRIDAYはアイドル評論家の中森明夫氏と高倉文紀氏、アイドルソングに造詣の深いフリーアナウンサーの吉田尚記氏を招き、「’90年代アイドルソング」をテーマにした座談会を実施。激論の末に、珠玉の名曲ベスト10を選出してもらった。

深キョンとａｉｋｏのタッグ

吉田 「20世紀最後の正統派アイドル」といわれた高橋由美子（52）も外せません。ソロであの愛くるしいルックスと歌唱力。松田聖子のような、’80年代の王道アイドルと同じ要素を兼ね備えていました。

中森 ’94年リリースの『友達でいいから』は名曲ですね。その名の通り、叶わない恋心をテーマにした楽曲で、売り上げ枚数は37万枚を超えた。この曲が主題歌のドラマ『南くんの恋人』（テレビ朝日系）がヒットしたのも、売り上げを後押ししましたね。

吉田 デビューは’88年ですが、’90年代にブレイクした『Ｗｉｎｋ』についても語っておきましょう。

中森 代表曲は日本レコード大賞も受賞した『淋しい熱帯魚』ですが、これは’89年リリースです。

高倉 ’90年にリリースされた『Ｓｅｘｙ Ｍｕｓｉｃ』は、イギリスのアーティスト『ノーランズ』の同名曲のカバーで、日本語の作詞は『淋しい熱帯魚』を手掛けた及川眠子が担当。『Ｗｉｎｋ』の曲でオリコン週間チャート１位を獲得したのはこの曲が最後です。

吉田 先ほども触れましたが、先に女優として脚光を浴びてから、歌をリリースしたアイドルがたくさんいるのも’90年代の特徴ですよね。深田恭子（43）もその一人です。

中森 深キョンは歌っているイメージがあまりないよね。

吉田 実は、’99年に『最後の果実』というデビューシングルを出しているんです。この曲は、シンガーソングライターであるａｉｋｏ（50）の『あした』という楽曲のリメイクなんですよね。

小室ファミリーの台頭

高倉観月ありさ（49）もＣＤデビューの前に女優デビューしていますよ。

中森 ’91年に『伝説の少女』で歌手デビュー。自分が出ている炭酸飲料のＣＭで使われて話題になりましたけど、世間では女優としてのイメージのほうが強いでしょうね。

高倉 こちらもＣＭソングに使われた’92年の『ＴＯＯ ＳＨＹ ＳＨＹ ＢＯＹ！』が観月の最大のヒット曲で、36万枚超を売り上げた。作詞作曲、プロデュースは小室哲哉。キャッチーでノリのいいサウンドと歌詞が、多くの若者の心を惹きつけました。

中森 ’90年代の中盤から後半にかけて、「コムロ系」「小室ファミリー」と呼ばれた華原朋美（51）や安室奈美恵らが登場。100万、200万枚超えのメガヒットを連発します。ただ、彼女たちは王道の「アイドル」とは少し違いますよね。

吉田 そうですね。「アーティストだけど、アイドル的な人気がある」と言うほうが正確かもしれない。’90年代というのは、アイドル的な素養をもった人たちが、アイドルという看板を掲げずにデビューする時代だったと思いますね。

中森 グラビアアイドルとして一世を風靡した細川ふみえ（54）も、いくつか楽曲をリリースしています。

高倉 ’92年リリースのデビュー曲『スキスキスー』は電子サウンドをバックに、「スキス」というフレーズが繰り返される良曲ですよ。セールス的には微妙でしたが、妙な中毒性がありました。

至高のアイドルソングは……

中森 まだまだ話し足りませんが、そろそろ順位をつけないといけません。

高倉 私は鈴木亜美の『ｌｏｖｅ ｔｈｅ ｉｓｌａｎｄ』を１位に推したい。ソロで活躍する正統派アイドルが少なかった’90年代後半、突如として現れたスターがあみ〜ゴだった。そんな彼女の記念すべきデビュー曲は、アイドルシーン全体からみても大切な楽曲だと思います。

中森 異論ありませんね。ただ一方で、’90年代は現在まで続く「大人数女性アイドルグループ」のスタイルが確立された時代でもありました。なので、『ＳＰＥＥＤ』と『モーニング娘。』の楽曲を、２位と３位に入れておきたい。

吉田 その２組であれば、『Ｗｈｉｔｅ Ｌｏｖｅ』と『ＬＯＶＥマシーン』じゃないでしょうか。それぞれの最大のヒット曲ですからね。

中森 ヒロスエも上位に入れたいね。

高倉 では、４位あたりに入れておきましょう。楽曲は、代表曲である『ＭａｊｉでＫｏｉする５秒前』よりも、彼女のイメージとマッチしている『風のプリズム』を推します。

下の表は、アイドル３賢人の座談会を基に、編集部が作成した「’90年代アイドルソングランキング」ベスト10だ。

いずれも、いまだにカラオケで歌われ続けている名曲ばかり。「冬」を経て、アイドルソングは豊かな春を迎えたのである。

『FRIDAY』2026年5月15・22日合併号より