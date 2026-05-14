この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【解説】HHKBの雪は黄ばまない？｜黄ばみにくい理由を解説」を公開した。動画では、現行のHappy Hacking Keyboard（HHKB）の白モデルや雪モデルが、長く使っても黄ばみにくい科学的な理由について解説している。



白いデバイスは魅力的だが、経年劣化による黄ばみを懸念して購入をためらう人は少なくない。高価なキーボードであればなおさらであり、妥協して黒系の色を選ぶユーザーも多いという。過去の白いガジェットや旧型HHKBでも、使用するうちに黄ばみが発生する問題があった。その主な原因として、ポリマー以外の難燃化剤や酸化防止剤などの添加剤が紫外線と反応することや、酸素と反応しやすい「ABS樹脂」が使用されていたことが挙げられている。



これに対し、現行のHHKBのボディにはABS樹脂ではなく「AES樹脂」が採用されている。解説によると「AES樹脂は黄変するような添加物を入れずに整形しているため、紫外線をあてても劣化しづらく殆ど黄ばみません」とのこと。さらに、指が直接触れるキートップには、耐衝撃性や耐熱性、耐薬品性に優れた「PBT樹脂」が使われており、こちらも黄ばみが発生しないという。PBT樹脂は強度特性が非常に良く、金属に代わる材質として期待されるほどの耐久性を誇る。



また、万が一黄ばみが見られた場合でも、それはタバコのヤニや飲食物の油による表面の汚れの可能性が高く、きちんと拭いてあげれば問題ないと補足された。



結論として、素材の進化によって現行のHHKBは、黄ばみを気にすることなく美しい白さを長く維持できることが明らかになった。白いキーボードの購入を迷っていたユーザーにとって、大きな安心材料となる有益な解説となっている。