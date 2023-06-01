6月25日に、JALモバイル powered by ahamoが始まる。IIJmioとどのように住み分けているのかを解説していく 日本航空とドコモは、6月25日に「JALモバイル powered by ahamo」の提供を開始します。日本航空は、IIJmioの回線を使ったサービスとして、2025年にJALモバイルを開始しました。 あたかもMVNOのようではありますが、実際にはシステムを連携させているだけで、ユーザーが契約するのは大元のキャ