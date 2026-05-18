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知っておきたい新NISAの銘柄選び。ハイリターンを狙うなら「本命は米ハイテク株」だった？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【2026年保存版】新NISAで1番増えるのはどの銘柄？NASDAQ100／FANG＋／SOX／メガ10／ゴールド／インド株でおすすめはコレ」を公開した。新NISAにおいて、ハイリスク・ハイリターンで資産を積極的に増やしたい場合のおすすめ銘柄とその理由を解説している。



小林氏はまず、投資におけるリスクとは「値動きの幅の大きさ」であり、リスクが高いほど将来的に大きな利益へつながる可能性を秘めていると説明する。その上で、米国ハイテク株に集中投資する「NASDAQ100」や、巨大テック企業10社で構成される「FANG+」などを紹介。特にNASDAQ100については、「AI分野は資金力が豊富な巨大テックに強みがある」とし、「本命はNASDAQ100か!?」と見解を述べた。



また、AIの発展に不可欠な半導体関連銘柄で構成される「SOX指数」にも言及。「高いリスクとリターンを取っていきたい人には、SOX指数は面白い」と語る。一方で、安定資産のイメージが強い「ゴールド」が、近年各国の購入増加などを背景に高いリターンを記録している事実を提示し、「投資初心者やシニア層の方も、今からゴールドへの投資はアリだと思う」と独自の視点を示した。



さらに番外編として「インド株」を取り上げ、中国を抜いて人口世界1位となった点に触れ、「人口が増えるというのは、それだけ経済成長の後押しになる」と解説。ただし、新興国特有のカントリーリスクには注意が必要だと警鐘を鳴らした。



最後に小林氏は、AIの躍進に期待するなら米国ハイテク株や半導体への投資が選択肢になるとまとめた。自身の許容できるリスクの範囲内で、精神的な余裕を持てる資金を使い、サテライトとして投資する重要性を伝え、読者の資産運用に対する解像度を深める形で締めくくっている。