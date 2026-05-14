この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのばも氏が自身のYouTubeチャンネルで「トルクで走る車の気持ちよさ、知ってますか？」を公開した。動画では、愛車であるデリカを手放さない理由について、キャンピングトレーラーを牽引する際の実体験を交えながら、トルクフルなディーゼルエンジンの魅力を熱く語っている。



ばも氏は免許取得直後、スポーツカーではなく、あえて大排気量のアメ車であるグランドチェロキーを選んだ過去を振り返る。その背景には、実家で使っていた昔の商業用ディーゼル車に対する不満があったという。「黒い煙をもくもく出して、登坂車線も50キロ保てない」と、当時のディーゼル車特有のパワー不足にストレスを感じていたことを明かした。



しかし現在は、坂道が多い町田市周辺でキャンピングトレーラーを牽引しても、デリカのディーゼルエンジンなら全くストレスを感じないと語る。「普通の車の人たちと引け目を感じずに、ちゃんと加速をしてくれますし」と述べ、エンジンを過剰に回すことなく力強く走れるトルクの太さこそが最大の魅力であると強調した。



さらに、今後の自動車業界の動向にも言及。「これからEVなんか出てくるとですね、EVもスイッチオンからトルクフルなんです」と指摘し、電気自動車に通じるトルクの重要性を主張。その上で、エネルギー効率の観点からもディーゼルエンジンの合理性を評価し、「我々このデリカに乗ってですね、そのトルクに気づいている私たちとしてはですね、もう時代を先取りしてるなというふうに思うわけです」と力強く断言した。



最後にばも氏は、近い将来に完全なEVシフトが予想される中で、「エネルギーの密度としてはやっぱりエンジン、ガソリン、油のエネルギー密度ってすごい高くて、そのおかげでこういった豊かなトルクフルな感じとかメカニカルな感じを楽しめてる」と語り、今だからこそ乗るべき車としてディーゼル車を強く推奨し、動画を締めくくった。