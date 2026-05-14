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お口と姿勢の専門家が解説。「首だけ見てもしょうがない」赤ちゃんの向き癖の裏に隠された筋緊張のサイン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育ch」が、「【赤ちゃん】向き癖だけじゃない？赤ちゃんの姿勢が示す重要な警告」と題した動画を公開した。動画では、お口と姿勢の専門家であるまい先生が、赤ちゃんの無意識な「向き癖」の原因と、それが将来に及ぼす影響について解説している。



動画の冒頭でまい先生は、寝る時などに無意識に同じ方向ばかり向いてしまう向き癖について、「首だけ見てもしょうがない」と指摘する。向き癖の原因を探る上で重要なのは「正中感覚」が養われているかどうかであるという。赤ちゃんが右ばかり、あるいは左ばかりを向く場合、体のどこかで筋緊張が高まり、こわばりがある可能性を示唆した。



このこわばりは、大人が同じ姿勢を続けることで生じる「肩こり」に似ているという。日々の抱き方や授乳の姿勢によって、赤ちゃんの体の一部が引っ張られ、片側が過度に縮まることでコリが生じる。まい先生は、赤ちゃんの肩や胸のあたりを触って硬さに左右差がないかを確認し、上下や横に優しくほぐすマッサージを推奨している。さらに、抱き方をCカーブになるよう見直すことや、授乳時の浅飲みに注意するなど、日常的なケアの重要性を語った。



また、向き癖を放置した場合の将来への影響についても言及。運動能力を発揮しづらくなったり、転びやすくなったりするバランス感覚の低下に加え、左右の目で物を捉える力に差が生じる可能性があると警告する。「右目と左目で見えている感覚が違ったりする子がいる」と述べ、上手く字が捉えられなくなるなど、視覚情報処理への影響も懸念されるという。



最後にまい先生は、情報に縛られて深く考えすぎないよう呼びかけつつも、気になる場合は小児科や支援機関へ相談することを勧めている。単なる向き癖と見過ごされがちな赤ちゃんのサインを見逃さず、日々の触れ合いの中で体のバランスを整えてあげることの大切さがよくわかる動画となっている。