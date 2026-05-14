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予備校講師の土井昭氏が自身のYouTubeチャンネルで「【日本】学校教育が左翼的になる理由！教育業界が特殊で異常である事情」を公開した。動画では、教育現場に蔓延する左翼的な思想と、そうした偏りが再生産される教育業界の異常な構造について、強い危機感を示しながら解説している。



土井氏はまず、修学旅行中の高校生が辺野古の抗議船に乗せられ転覆した死亡事故に触れ、「左翼たちの実態」と怒りを露わにした。この悲劇の根底には「平和教育」と称して行われる極端に偏った指導があると指摘する。続けて、歴史教育における過度な自虐史観や、現代文における「理不尽な支配者に対して抗う」といった社会主義的な物語の偏重など、教育現場が「左翼的な思想に満ち溢れている」現状を列挙した。



さらに、学校教育が左翼化する理由として4つの要因を提示した。第一に、GHQの教育改革に伴う公職追放で空いた枠に左派系教員が流れ込んだ歴史的背景。第二に、日教組が労働組合として左派政党と強く結びついてきたこと。第三に、真面目な教員ほど自身が受けた左派的教育を無批判に引き継いでしまう「教育の再生産」だ。多忙を極める教員は研究の時間が取れず、社会人経験の乏しさから理想主義に陥りやすいという。



そして第四の要因として、教育現場の閉鎖性を挙げ、「学校の常識は社会の非常識」と断じた。外部の批判に晒されにくい環境下で、日教組の常識がまかり通り、柔軟な発想や客観的な反省ができない状況が固定化されていると分析した。



最後に土井氏は、SNSの発達によって教育現場の異常性が世界的に露呈しつつある現状に触れ、「今までの学校教育はできなくなる」と推測。一部の偏った思想がまかり通る異常な業界体質が「少しでも改善していけば良い」と述べ、教育の正常化を強く呼びかけて動画を締めくくった。