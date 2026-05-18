高須幹弥「希望退職は最悪の手段」資生堂の女性活躍社会における理想と現実に持論
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美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【理想と現実】資生堂の女性活躍社会が失敗した理由【退職者多数】」を公開した。動画では、資生堂が発表した巨額赤字と早期退職の背景にある「女性活躍社会の理想と現実」について、独自の視点から持論を展開している。
高須氏は冒頭、資生堂が2025年12月期に520億円の赤字見通しとなり、約200人の早期退職者を募集したニュースに言及。同社は女性管理職比率が約60%、女性従業員比率が82%を占めるなど、女性活躍社会の象徴としてアピールしてきた企業であると説明した。その上で、赤字の要因はアメリカ事業の不振や中国経済への依存、自社ブランド戦略の失敗といった事業面の問題だけでなく、女性活躍社会の構造作りにおける失敗も重なっていると指摘した。
また、早期退職の募集については「最悪の手段」と批判。会社の将来性に不安を感じた優秀な人材から先に辞めてしまうリスクがあることを説いた。
続いて高須氏は、女性の社会進出自体は素晴らしいことだと前置きしつつ、資生堂の失敗は「現実を見ないで理想ばかり追い求めた」ことにあると断言した。妊娠や出産、育児で休む女性をサポートする環境を整備した一方で、業務の「穴埋め」をする未婚女性や子供のいない女性、男性社員に対する配慮が欠けていたと分析。本来であれば穴埋めをする層の給与を上げるなどの対応が必要だが、それがなされないため不満を抱いた社員が退職し、残された社員にさらに負担がかかる悪循環に陥っていると語った。
仕事への価値観は人それぞれであるため、待遇差を解消できないままの制度は結果的に職場で「対立構造」を生んでしまうと懸念を示した。最後には、企業は過度に理想を打ち出すのではなく、制度をふんわりとさせつつも、継続して働くことを評価する能力主義・成果主義を基本とすべきだという提言で動画を締めくくった。
高須氏は冒頭、資生堂が2025年12月期に520億円の赤字見通しとなり、約200人の早期退職者を募集したニュースに言及。同社は女性管理職比率が約60%、女性従業員比率が82%を占めるなど、女性活躍社会の象徴としてアピールしてきた企業であると説明した。その上で、赤字の要因はアメリカ事業の不振や中国経済への依存、自社ブランド戦略の失敗といった事業面の問題だけでなく、女性活躍社会の構造作りにおける失敗も重なっていると指摘した。
また、早期退職の募集については「最悪の手段」と批判。会社の将来性に不安を感じた優秀な人材から先に辞めてしまうリスクがあることを説いた。
続いて高須氏は、女性の社会進出自体は素晴らしいことだと前置きしつつ、資生堂の失敗は「現実を見ないで理想ばかり追い求めた」ことにあると断言した。妊娠や出産、育児で休む女性をサポートする環境を整備した一方で、業務の「穴埋め」をする未婚女性や子供のいない女性、男性社員に対する配慮が欠けていたと分析。本来であれば穴埋めをする層の給与を上げるなどの対応が必要だが、それがなされないため不満を抱いた社員が退職し、残された社員にさらに負担がかかる悪循環に陥っていると語った。
仕事への価値観は人それぞれであるため、待遇差を解消できないままの制度は結果的に職場で「対立構造」を生んでしまうと懸念を示した。最後には、企業は過度に理想を打ち出すのではなく、制度をふんわりとさせつつも、継続して働くことを評価する能力主義・成果主義を基本とすべきだという提言で動画を締めくくった。
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