【Amazon：Nikon レンズ セール】 開催期間：5月13日0時～5月19日23時59分

NIKKOR Z 50mm f/1.4 + ハクバ メンテナンス用品 レンズ初心者キット

Amazonにて、Nikonのレンズがセール価格で販売されている。期間は5月19日23時59分まで。

期間中、コンパクトな標準単焦点レンズ「NIKKOR Z 50mm f/1.4」、ニコン ミラーレス一眼Zシリーズ用APS-C交換レンズ「NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR」、Nikon Zマウントで使える、小型軽量の標準レンズ「NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3」などとハクバのレンズのメンテナンスと保管に便利な6種類のアイテムがセットになったレンズ初心者キットとのセットがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

NIKKOR Z 50mm f/1.4 + ハクバ メンテナンス用品 レンズ初心者キット

開放F値が1.4と明るく、幅広いシーンで大きく柔らかなボケと高い描写力を活かした撮影が楽しめるコンパクトな標準単焦点レンズ。最短撮影距離は0.37mで被写体との距離が近くてもピントが合う。また、小型・軽量な設計で毎日の持ち運びも快適に行なえる。

NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR + ハクバ メンテナンス用品 レンズ初心者キット

【ハクバ メンテナンス用品 レンズ初心者キット】

使い勝手の良い焦点距離範囲で幅広い被写体やシーンを捉えることができる。広角端の16mm（35mm判換算で24mm相当）は、屋内の狭い空間での撮影や、広大な風景の撮影に好適。望遠端の50mm（35mm判換算で75mm相当）は、家族などの身近な人物のポートレート撮影に最適。最大5.0段の手ブレ補正効果を発揮する、レンズシフト方式手ブレ補正（VR）機構を内蔵。

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 + ハクバ メンテナンス用品 レンズ初心者キット

Nikon Zマウントで使える、小型軽量の標準レンズ。全長51mm、重さ195gと、スナップ撮影にピッタリなサイズで、Nikon Z5はもちろん、Z7・Z6・Z50でも使用できる。