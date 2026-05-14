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塾講師ヒラが「【ほとんどの人が間違えます】１学期中間テスト前日までに見ないと確実に差がつきます。」を公開した。テスト前日に勉強が進まない、頑張っているのに点数が伸びないという悩みを解決するため、同じ勉強量でも結果が変わる「テスト勉強の正しい順番」を4つのステップで解説している。



同氏によると、テストで点数が取れるかどうかは才能ではなく、「やる順番」が正しいかどうかにかかっているという。多くの人がやりがちな「深く1周する」勉強法は、途中で挫折しやすく非効率だと指摘。代わりに、同じ情報に何度も触れることで記憶に定着させる反復効果を狙った「浅く3周する」方法を推奨している。



具体的な手順として、第1ステップでは学校のワークや問題集を「ざっと速く回す3周」で行う。1周目は全問を最速で解き、わからない問題はすぐに飛ばして印をつける。2周目、3周目は間違えた問題のみに絞って解き直すことで、「勉強時間が半分以下になる」という。



第2ステップでは、予想問題を本番と同じ緊張感の中で時間を測って1回分を解き、解ける問題から確実に手をつける戦略的な判断力を養う。続く第3ステップでは、予想問題で間違えた単元を学校教材で徹底的に埋め直す。自分がどの問題タイプを苦手としているかを具体化することで、テストまでの対策が明確になる。



そして最後の第4ステップとして、テスト1週間前から全問をノーヒントで解く「最終テスト」を実施する。「わかった気がするはまだ『できる』じゃない」と語り、問題を見た瞬間に解き方が思い浮かぶ状態に仕上げることの重要性を強調した。時間が限られている場合は、漢字や計算以外は口頭で答えを言うだけの「なるべく書かない勉強」で効率化を図ることも提案している。



勉強の「やる順番」「やり方」「回数」を見直すだけで、学習の質は劇的に変化する。正しい順序に沿って知識の穴を埋め、確実に解ける状態に仕上げるこの手法を取り入れることで、これまでの努力が結果に結びつき、次回のテストで大幅な点数アップが期待できるだろう。