タレントのマツコ・デラックスが１１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。同番組にゲストコメンテーターとして出演した男性フリーアナウンサーについて私見を述べる一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「『自分ってこんなにも性格が悪いんだ』と思ったことがありますか？」についてＭＣでフリーアナウンサーの垣花正が「僕は性格は悪いと思いますね」と言うと、「すごい一番悪いと思う」と言い切ったマツコ。

垣花が「間違いなく一番悪いと思いますね。感じますね。人が炎上してると、もう笑いが…」と認めると、「でも、男のアナウンサーって、みんなそうじゃない？ 男のアナウンサーで売れてる人って、みんな、そうじゃない」とマツコ。

ひとしきり男性アナの性格についての話が弾んだところで今月８日の同番組にゲストコメンテーターとして出演した元日本テレビでフリーの上重聡アナについて垣花が「上重さんも性格悪かったっすね〜」と言うと、「性格悪いのとは違くない？ 上重さんって。性格は悪くないんだけど、足りないんだと思う、むしろ」とマツコ。

「もう少し、したたかにやれるのに足りなかった人じゃない？ あの人って」と続けたところで垣花も「確かに、したたかさは感じなかった。上重さんに」と同調。

マツコはＰＬ学園、立教大のエースだった経歴も持つ４６歳の上重アナについて「野球ずっとやっててって感じの仕上がりじゃない？ 逆に言うと、上重くんとかは、そんなに底意地の悪さとかは感じない」と続けると「それよりも日テレのその前のお歴々なんてもう、鬼瓦みたいな人たちばっかりじゃない。ホメ言葉ですよ！」と話していた。