歌手の華原朋美（51）が、6歳の息子とのおでかけを満喫する親子ショットを披露し、話題となっている。

【映像】華原朋美と6歳息子の2ショット（複数カット）

2026年5月、30周年記念コンサート後に病気が見つかり、4時間以上にも及ぶ手術を受けていたことを公表した華原。目が覚めると息子が手を握り、涙を流していたことも明かした。

6歳の息子とおでかけを満喫する親子ショット披露

2026年5月10日に更新したInstagramでは、8月30日から始まるコンサートツアーを前に、息子との思い出作りに励んでいることを報告。「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます。子どもって可愛い、こどもの日に急きょ、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でした。テレビの収録が1本入っていたのでとても楽しく収録をさせて頂き、サファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり、おもちゃ買いに行ったり、たくさんの思い出を作ってきました」「8月から全国ツアーが来年の3月まで始まりますから今のうちにたくさんの思い出を」とつづった。

この投稿には、「子どもと過ごす時間は幸せですよね、お体無理せずに…」「優しい顔ですね！いい時を過ごしてください。」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）