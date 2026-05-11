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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月11日は、防災もアウトドアも安心の大容量モデルJackeryの「ポータブル電源 1500 New」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1500 New 1536Wh 1.5時間でフル充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W 瞬間最大4000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 86,884円 （42%オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクトサイズだからアウトドアや車中泊でも使いやすい。Jackeryの大容量ポータブル電源がお得

Jackeryの「ポータブル電源 1500 New」は、1536Whの大容量と定格2000Wの高出力を備えながら、従来モデルよりコンパクト＆軽量化を実現。

家庭用家電もしっかり動かせる性能で、防災備蓄からアウトドアまで幅広く活躍する1台です。

今なら42％オフの86,884円とお買い得。

Jackery同クラスの旧モデルと比べて、サイズが約44%、重量は約15%削減。

サイズ：330x221x242mm、重さ：14.5kgと持ち運びやすいので、アウトドアや車中泊など屋外での活動にも使いやすい。

定格出力2000W（最大瞬間4000W）、容量1536Whで、スマホやノートPCはもちろん、消費電力の大きいドライヤーや電子レンジ、電気ケトルや冷蔵庫なども安定して使えるため、「使える家電が限られる」というポータブル電源の弱点をかなり克服しています。

停電時でも1〜3日程度の電力確保が期待でき、防災用途としてかなり安心感がありますよ。

最速1.5時間充電＆選べる多様な充電方法

AC充電なら約1.5時間でフル充電が可能。

Jackeryアプリから「緊急充電モード」を選択すると、最短80分間フル充電が可能です。

ACコンセント充電/ソーラー充電/ドライブチャージャー/シガーソケット充電/ハイブリッド充電など、さまざまな方法で充電できるのも◎。

毎日充電しても10年間長持ちする高耐久LFPバッテリーを採用し、バッテリーの充放電を繰り返し行える回数は業界平均よりトップクラスの6000回と長寿命を実現。

6000回サイクル後もバッテリー残量は70%を維持します。

災害時の非常用電源をしっかり備えたい人や、長寿命バッテリーを重視する人におすすめですよ。

Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1500 New 1536Wh 1.5時間でフル充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W 瞬間最大4000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 86,884円 （42%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月11日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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