停電しても“いつもの生活”が続く。電子レンジも使える超小型ポタ電が6万円引
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年5月11日は、防災もアウトドアも安心の大容量モデルJackeryの「ポータブル電源 1500 New」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
コンパクトサイズだからアウトドアや車中泊でも使いやすい。Jackeryの大容量ポータブル電源がお得
Jackeryの「ポータブル電源 1500 New」は、1536Whの大容量と定格2000Wの高出力を備えながら、従来モデルよりコンパクト＆軽量化を実現。
家庭用家電もしっかり動かせる性能で、防災備蓄からアウトドアまで幅広く活躍する1台です。
今なら42％オフの86,884円とお買い得。
Jackery同クラスの旧モデルと比べて、サイズが約44%、重量は約15%削減。
サイズ：330x221x242mm、重さ：14.5kgと持ち運びやすいので、アウトドアや車中泊など屋外での活動にも使いやすい。
定格出力2000W（最大瞬間4000W）、容量1536Whで、スマホやノートPCはもちろん、消費電力の大きいドライヤーや電子レンジ、電気ケトルや冷蔵庫なども安定して使えるため、「使える家電が限られる」というポータブル電源の弱点をかなり克服しています。
停電時でも1〜3日程度の電力確保が期待でき、防災用途としてかなり安心感がありますよ。
最速1.5時間充電＆選べる多様な充電方法
AC充電なら約1.5時間でフル充電が可能。
Jackeryアプリから「緊急充電モード」を選択すると、最短80分間フル充電が可能です。
ACコンセント充電/ソーラー充電/ドライブチャージャー/シガーソケット充電/ハイブリッド充電など、さまざまな方法で充電できるのも◎。
毎日充電しても10年間長持ちする高耐久LFPバッテリーを採用し、バッテリーの充放電を繰り返し行える回数は業界平均よりトップクラスの6000回と長寿命を実現。
6000回サイクル後もバッテリー残量は70%を維持します。
災害時の非常用電源をしっかり備えたい人や、長寿命バッテリーを重視する人におすすめですよ。
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なお、上記の表示価格は2026年5月11日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
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Source: Amazon.co.jp