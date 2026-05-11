ギンビス、初夏向け新作4品を発売　「たべっ子動物」に新フレーバーも登場

ギンビスは、5月の新商品として「ミニたべっ子どうぶつ プリン風味」、「たべっ子水族館チョコミント味」、「ケーキビスケット レアチーズケーキ味」、「GINZA RUSK 至福の塩キャラメル」の全4品を発売する。

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〈ミニたべっ子どうぶつ プリン風味〉

ロングセラー「たべっ子どうぶつ」シリーズの新フレーバー。子どもから大人まで親しみやすいプリン風味でやさしい甘さ。

販売期間：2026年6月1日（月）〜9月30日（水）

コンビニ先行発売：2026年5月18日（月）

価格：165円（税抜）

内容量：40g

〈たべっ子水族館チョコミント味〉

独自の含浸製法により、ビスケットの中までミントチョコをしみ込ませた商品。サクサク食感と爽快なミントの風味を同時に楽しめる。爽やかなミントの香りとチョコレートの甘さをバランスよく組み合わせた本格派のチョコミント味。

発売日：2026年5月25日（月）

価格：180円（税抜）

内容量：40g

〈ケーキビスケット レアチーズケーキ味〉

“サクッとしっとり”食感を楽しめる「ケーキビスケット」シリーズの期間限定商品。爽やかなレモンの香りと濃厚なレアチーズ風味を組み合わせ、初夏にぴったりの味わいに仕上げた。

販売期間：2026年5月25日（月）〜9月30日（水）

コンビニ先行発売：2026年5月18日（月）

価格：148円（税抜）

内容量：40g

〈GINZA RUSK 至福の塩キャラメル〉

「GINZA RUSK 至福の塩キャラメル」は、キャラメルの甘さにフランス産「ロレーヌ岩塩」の塩味を合わせた商品。キャラメルのコクと香ばしさを塩味で引き締めた大人の味わい。パッケージでは“凍らせてもおいしい”食べ方も提案している。

販売期間：2026年5月25日（月）〜9月30日（水）

価格：130円（税抜）

内容量：32g

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