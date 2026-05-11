白元アースは、ホテルクオリティの衣類・布製品・空間用消臭剤「ノンスメル清水香（せいすいか）」に、夏限定の「マスカットティーの香り」を5月22日から数量限定で発売する。

「ノンスメル清水香」は、プロ用消臭剤「清水香」と共同開発した、衣類・布製品・空間用消臭剤。アルコールを高濃度で配合した独自処方で、スプレー後の乾きが速く、衣類・布製品についた気になるニオイ（汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ）をすばやく消臭し、高い除菌効果（99.9％除菌、すべての菌に効果があるわけではない。布上での効果）やウイルス除去効果（すべてのウイルスに対して効果があるわけではない。布上での効果）も備えている。さらに、ベタつきの原因となる界面活性剤を使わない「界面活性剤ゼロ処方」を採用し、使用後のベタつきも気にならない。



店頭陳列時のPOPシール

今回数量限定で発売する「マスカットティーの香り」は、香料に「ブドウ果皮エキス」を配合したみずみずしく贅沢な香りで、これからの季節にぴったりだとか。また、ボトルはマスカットの果実をイメージした鮮やかで明るいライトグリーンカラーを採用した。POPシールには、同商品の使用感の特長である「スプレーした後ベタつかない！」も訴求したデザインとなっている。

白元アースは季節感のある香りを提案することで、市場の活性化を目指していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月22日（金）

白元アース＝https://www.hakugen-earth.co.jp