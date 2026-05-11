この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう、サラダ買わない。切って混ぜるだけの無限トマト」と題した動画を公開しました。動画では、たった4つの材料を混ぜるだけで完成する、夏にぴったりのやみつきトマトサラダの作り方を紹介しています。

調理工程は驚くほどシンプルです。まず、よく洗った大きめのトマトを半分に切り、ヘタを取って食べやすいサイズにカットします。ボウルに移したトマトに、味の決め手となる塩昆布を2つまみ、そして旨味を倍増させるごま油を大さじ1杯加えます。「調味料は2つだけ」という手軽さが魅力です。

さらに風味づけとして、大葉2～3枚を加えます。動画では大葉を包丁で刻むのではなく、「ちぎることで香りが広がる！」と解説しており、多少大きめくらいにちぎるのが美味しいポイントだと語っています。あとは箸でよく混ぜ合わせるだけ。「コツは何もありません」という言葉通り、あっという間に仕上がりました。

出来上がった一品は、塩昆布とごま油がトマトにしっかりと絡み、食欲をそそるツヤ感に仕上がっています。安くて簡単で美味しく、「夏でも無限に食べられそう！」な一品です。あと一品欲しい時の救世主として、ぜひ日々の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・トマト（大きめ） 1個
・塩昆布 2つまみ
・ごま油 大さじ1
・大葉 2～3枚

［作り方］
1. よく洗ったトマトを半分に切ってヘタを取り、食べやすいサイズにカットする。
2. ボウルや保存容器にトマトを入れ、塩昆布を2つまみ加える。
3. ごま油を大さじ1加える。
4. 大葉2～3枚を、手で多少大きめになるようにちぎって加える。
5. 全体をよく混ぜ合わせたら完成。

YouTubeの動画内容

00:00

トマトの下準備
00:17

味の決め手！調味料は2つだけ
00:27

大葉はちぎって香りを広げる
00:38

よく混ぜ合わせて完成

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