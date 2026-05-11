【CAS（キャス）】第1弾の発売情報を公開！
新たなソフビのカプセルトイシリーズ、CAS（Capsule Artist Sofvi・キャス）シリーズ、第1弾の発売情報が公開された。
CASは、ソフビ文化をもっと身近に楽しんでほしいという想いから生まれた、新しいカプセルトイシリーズ。ソフビシーンを牽引する作家に加え、ジャンルを越えて活躍する造形作家による新造形を、手のひらサイズの約6センチに凝縮し、アートソフビを「気軽に手に取れる存在」へと近づけた。作家それぞれの個性を大切にしながら、日常のなかでふと出会える ”ソフビの入口” をつくること。それがCASの目指す姿だ。
その第1弾は5月発売とだけアナウンスされていたが、5月18日（月）より順次発売されることがわかった。
そしてどこで発売されるか？ 発売されるすべての場所は明言できないが、がちゃ処各店、がちゃ処online、家電量販店、ショッピングモール、大型商業施設等にて発売される。
スケジュールを調整しておこう。
では最後にあらためて第1弾のラインナップを紹介。
第1弾は、GYAROMIの「ギャロミちゃん」と、Momoco Studioの「ももこ鮫」。それぞれ5種類ずつの発売となる。
アイテムの詳細は、それぞれのインタビュー記事を参照してほしい。
ついに発売！ コンプリートした後はオリジナルの彩色など、無限に遊んでほしい。
＞＞＞CAS第1弾アイテムをすべてチェック！（写真7点）
（C） GYAROMI
（C） Momoco Studio
CASは、ソフビ文化をもっと身近に楽しんでほしいという想いから生まれた、新しいカプセルトイシリーズ。ソフビシーンを牽引する作家に加え、ジャンルを越えて活躍する造形作家による新造形を、手のひらサイズの約6センチに凝縮し、アートソフビを「気軽に手に取れる存在」へと近づけた。作家それぞれの個性を大切にしながら、日常のなかでふと出会える ”ソフビの入口” をつくること。それがCASの目指す姿だ。
そしてどこで発売されるか？ 発売されるすべての場所は明言できないが、がちゃ処各店、がちゃ処online、家電量販店、ショッピングモール、大型商業施設等にて発売される。
スケジュールを調整しておこう。
では最後にあらためて第1弾のラインナップを紹介。
第1弾は、GYAROMIの「ギャロミちゃん」と、Momoco Studioの「ももこ鮫」。それぞれ5種類ずつの発売となる。
アイテムの詳細は、それぞれのインタビュー記事を参照してほしい。
ついに発売！ コンプリートした後はオリジナルの彩色など、無限に遊んでほしい。
＞＞＞CAS第1弾アイテムをすべてチェック！（写真7点）
（C） GYAROMI
（C） Momoco Studio
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