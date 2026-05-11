Photo: 岡本玄介

ドライヤー時の手持ち無沙汰を解消！

スマートフォン用スタンドは星の数ほどありますが、垂直面にくっつくタイプは限られてきます。場合によっては壁や窓にくっつけたいですもんね。

ガラスや鏡にくっつくスタンド

3COINSの「真空吸着マグネットリングスタンド」（税込み1,650円）は、吸盤を真空にしてツルツルの表面にくっつけるもの。MagSafeの磁力でくっつくスマホに使い、小さくてもかなり角度が自由に調節できます。

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畳んだ状態は手のひらサイズ。アームとリングを引き出しますが、関節はタイトでスマホの重さは問題なく耐えられます。

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ツルツルじゃないと落ちる

吸着は平面に軽く押し付け、外周にあるダイヤルをカチカチ回します。本体に錠前のアイコンがあり、右回しでロックすることが分かります。最後にポコっと山を超える感触があるので、そこまで回し切りましょう。

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注意が必要なのが、ガラスくらいツルツルの面じゃないとくっつきません。ちょっとでもサラっとした微細なテクスチャーがあるとくっつかないので、使い所が限られます。

外す時はダイヤルを戻すか、吸盤から出ているツマミを持ち上げます。

我が家の使い方

台所ならレシピ確認とかでスタンドを平置きできる場所はあります。だけどお風呂上がりのドライヤー時、脱衣所は狭いので鏡にくっつくのが便利です。ブォーっとやっている間はなんとなく手持ち無沙汰なので、動画などを見て重宝しています。

うちは台所もツルツルの壁があるのでくっつきます。冷蔵庫もOK。

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直径が約6.6mmなので、机に平置きでも場所を取らず使えます。ムリな角度じゃなければ、吸着せずとも安定します。

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欲を言うと、スマホが防水ならお風呂場でも使いたいんですけどね。

Source: 3COINS