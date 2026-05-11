お目当ての選手は別にいた。だが現場で取材をしていると、時として別の選手に心を奪われることがある。決して当初の目的だった選手のパフォーマンスが悪かったわけではない。それほど松村祐太のスピードは鮮烈だった。

今季から独立リーグのルートインBCリーグに参戦する千葉スカイセーラーズに入団した松村だが、昨年まではまったく無名の存在だった。それどころか、数年前までは「プロ野球選手なんて考えたこともありませんでした」と語るほど、プロを現実的な目標として捉えていなかった。

そんな無名かつ無欲だった選手が、今では盗塁をいとも簡単に決め、土のグラウンドで一塁到達３秒81を記録するまでになるのだから、人生は面白い。



異次元のスピードを誇る千葉スカイセーラーズの松村祐太 photo by Yu Takagi





【サラリーマンを辞め野球に専念】

松村は2002年７月14日に生まれ、静岡県静岡市で育った。高校は「（野球や資格が目的ではなく）家から近かったので」と県立科学技術高校へ進学した。

高校時代は２年夏に県大会４回戦（ベスト16）まで進出。しかし、自身は８番・二塁手として出場し、敗れた試合でも２打数無安打に終わった。秋の地区予選では０対12の大敗を喫し、さらに３年時は新型コロナウイルスの影響で春夏の大会が中止に。代替の独自大会こそ開催されたものの、２回戦で東海大静岡翔洋に1対11で敗れた。

もともと足の速さには定評があったというが、アピールする機会は限られ、大学からのオファーもなく、高校卒業後は「求人が出ていたので、特にこだわりなく決めました」と、電気機器メーカーの明電舎に就職。沼津工場で変圧器の組み立ての仕事をしていた。

だが、高校野球で完全燃焼できなかったことが、松村を再び野球へ向かわせた。「誘われたこともあったし、どうせ週末も暇だからやろうかなって思いました」と、クラブチームの静岡硬式野球倶楽部で野球を再開した。

ただ、ここまで書いてきたように、決して強い意志で道を切り開いてきたタイプではない。そんな松村に大きな転機が訪れたのは、２年前のことだった。

「あの人のせいです（笑）」

そう言って松村が指を差した先にいたのは、この日の対戦相手である福島レッドホープスの右腕・島田辰徳だった。

東海大海洋学部から静岡硬式野球倶楽部に入部した島田は、コンビニエンスストアで働きながら、「本気でNPBを目指す」と公言してはばからなかった。そんな島田の姿勢に刺激を受けた松村は、「もう一度、本気で野球をやってみようかなと思いました」と、次第に目の色を変えていった。

そして昨年、トライアウト受験を決意。チームや会社の同僚も温かく、「不合格なら来年はまたウチでやればいいよ」と背中を押してくれた。

【周東佑京の自主トレに参加】

NPBのファームに参戦するハヤテベンチャーズ静岡は受からなかったものの、ルートインBCリーグのトライアウトで千葉スカイセーラーズの青野毅監督（元ロッテ）ら関係者の目に留まり、声がかかった。

NPBにより近い環境で夢を追いかけるため、松村は自らの武器にさらに磨きをかけようと、積極的に動き始めた。

まず松村は、男子400メートルハードルの現役選手でありながら、パーソナル指導も行なっている山本武さんをSNSで見つけ、自ら連絡を取って走り方の指導を受けた。

さらに、千葉スカイセーラーズのスポンサーを務めるソフトバンク・近藤健介との縁もあり、同じくソフトバンクの周東佑京の自主トレにも参加。「刺激的でした。タイプも似ているので」と振り返るなど、充実した時間を過ごした。

年間を通して戦い抜くための体づくりや、ランニング、体幹トレーニングの重要性、さらに走塁面でも、「ベースランニングでまったく膨らまない回り方や、盗塁時の重心の使い方、体重移動を教えてもらいました」と、世界レベルの俊足を誇る"韋駄天"の技術と考え方を、松村は貪欲に吸収していった。

打撃についても、「自信を持って振りにいけています」と手応えを口にする。守備でも「ファーストミットも持ってきていますし、内外野問わずどこでもやるつもりです」と意欲的だ。

そんな姿勢に、青野監督も「練習も一生懸命ですし、とにかく貪欲。『勝負しに来ている』という気持ちが伝わってくる選手です」と目を細める。

人生は何が起こるかわからない──。そんな言葉を体現するかのようなシンデレラストーリーを歩んでいるのが松村だ。

風を切り裂くようなスピードでダイヤモンドを駆け巡り、攻守で存在感を示す。そのアピールを積み重ねながら、無名だった男は今、そのスピードを武器に、スターダムへと駆け上がろうとしている。