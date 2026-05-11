歌手の松山千春（７０）が１０日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。２年前の心臓手術後、大好きだったゴルフを控えていることを明かした。

番組終盤で「コンサートはコンサートで楽しいですけど、やっぱり本当はゴルフ…」と話し出した松山。「やっぱり心臓の病気以来、『激しい運動はしないでください』って（医師に）言われてますんでね。別にゴルフはそんなに激しくないんですけど、何かあったら困ると思って、ずっとやってないんで」と手術後はプレーを控えていることを明かした。

その上で「今回、福岡、長崎に（ツアーで）行ってもゴルフはしないってことになってるんでね」と続けると「やっぱり体調。これはラジオを聞いてらっしゃる皆さんもそうですけど、年取っても、どこかに病気を持ってたら、本当に心から楽しいなあってなれないからな。健康でいよう、お互いに。健康でありたいなと思います」と、しみじみ話していた。

松山は２０２４年９月に狭心症の悪化により冠動脈バイパス手術を受け、同年１０月のコンサートツアーをすべて中止に。その後は回復し、ツアーにも復帰している。