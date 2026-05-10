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ゲームの勝率が変わる？アンプのバランス接続で「左右の音が混ざってしまう」現象を防ぎ定位感が向上する理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル【鍋ログちゃんねる。】が、「【バランス接続で定位が良くなる理由】解説｜FPSはバランスが有利!!」と題した動画を公開した。動画では、オーディオアンプにおけるバランス接続とアンバランス接続の明確な違いと、FPSゲームなどで重要となる「定位感」が向上する科学的理由について解説している。



「アンプにバランス接続対応って書いているけどこれは何？」という疑問を持つ人に向けて、鍋ログ氏がその仕組みを紐解く。「特にオーディオマニアではないゲーマーにとってはバランス接続と言われてもピンと来ないですよね」と前置きしつつ、一般的に普及している3.5mmなどのプラグは「アンバランス」と呼ばれていると説明。アースを左右で共通化し、低コスト化を実現したことで普及した方式だという。



対するバランスプラグは、左右それぞれにアースを搭載し、左右の回路を完全に独立させているのが最大の特徴だ。なお、バランスプラグには2.5mmと4.4mmの2種類が存在するが、2.5mmは減少傾向にあるため「4.4mmを選ぶようにしましょう」と選び方のアドバイスも送っている。



動画の核心は、この接続方式の違いが音の「定位感」に与える影響である。定位感とは、空間において音の鳴っている位置を把握するしやすさを表す指標だ。敵の足音やリロード音で位置を把握するFPSゲームにおいては、「定位感が非常に重要です」と鍋ログ氏は語る。アンバランス接続の場合、アースを共通化しているため「クロストークと呼ばれる左右の音が混ざってしまう現象が起きてしまいます」と指摘。一方のバランス接続は左右の回路が完全に独立しているため、理想的なステレオ環境を構築でき、定位感に優れるのだという。



さらに動画の後半では、バランス接続に対応したおすすめのゲーミングアンプを紹介。高コスパでRCA出力も備える「S.M.S.L DS100」、非常にコンパクトでデスクスペースを圧迫しない「Fosi Audio SK02」、そして入力端子が豊富でBluetoothにも対応する「Fosi Audio K7」の3機種を取り上げている。音の方向を正確に捉えるための科学的アプローチは、ゲーミング環境をさらに快適にしたいプレイヤーにとって、必見の知識と言えるだろう。