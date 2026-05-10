手持ちの小型扇風機みたいな見た目の折り畳み小型ドローン「DJI Flip」を飛ばして撮影性能を確かめてみた

手持ちの小型扇風機みたいな見た目の折り畳み小型ドローン「DJI Flip」を飛ばして撮影性能を確かめてみた