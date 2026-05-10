韓国ドラマ「オクニョ 運命の女（ひと）」第27話〜第31話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！
「テレ東プラス」では、5月11日（月）〜5月15日（金）放送、第27話〜第31話のあらすじを紹介する。
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【5月11日（月）放送 第27話】
昭格署（ソギョクソ：道教の祭儀を担当する官庁）の長官を呼び出したチョン・ナンジョンは、同行してきたオクニョを見て驚く。
ユン・テウォンは、文定（ムンジョン）大妃（テビ）への資金集めのため、役人の登用試験を利用することに。試験に使う紙を独占販売させ利益を得るつもりだ。
一方、オクニョとソン・ジホンは、その計画を阻止すべく動く。大妃はチョン・ナンジョンが献上したある髪飾りを見て顔色を変える。
【5月12日（火）放送 第28話】
王命によって役人の登用試験が中止となる。ユン・テウォンは、彼の指示で試験に必要な紙を買い占めていたチョン・ナンジョンの商団から、どうするのかと詰め寄られる。
オクニョはソン・ジホンとともに、小さな商団を一つにまとめてチョン・ナンジョンに対抗する計画を進めていた。
王、明宗（ミョンジョン）は、母である文定（ムンジョン）大妃（テビ）とチョン・ナンジョンの企みを探るよう部下に命じる。
【5月13日（水）放送 第29話】
オクニョは話をしたいというユン・テウォンを拒否。権力を振りかざす行動はチョン・ナンジョンと同じだと告げる。
ユン・テウォンは文定（ムンジョン）大妃（テビ）に呼ばれ、都の疫病騒動は大妃とチョン・ナンジョンが仕組んだ計画だと知らされる。一方で、オクニョはチョン・ナンジョンの周辺を調べはじめる。王、明宗（ミョンジョン）が民の不安を静めるために祭儀を行うことになる。
【5月14日（木）放送 第30話】
チョン・ナンジョンは捕らえたオクニョを殺すよう手下に命じる。オクニョは一体、どうなるのか？
チョンドンは、オクニョを殺すという会話を耳にして、助けを求めにソン・ジホンのもとへ行くが…。
ソン・ジホンは、チョン・ナンジョンの仕入れた薬材を奪うために出払っていた。一方、オクニョの亡くなった母の親友だったという女官が、ある事実を握っていることがわかる。
【5月15日（金）放送 第31話】
オクニョは王の密使［＝明宗（ミョンジョン）］に会い、母は宮中の元女官で、ユン・ウォニョンに殺されたのだと伝える。明宗はユン・テウォンを訪ね、オクニョとはどういう仲かと聞く。
疫病をでっちあげて捕らえられたチョン・ナンジョンは取り調べを受けるが、罪を認めようとはしない。オクニョは養父から、母の形見は指輪だけではなく髪飾りもあったことを聞き、母の親友だった女官、ハン尚宮（サングン）にそのことを話す。
キャスト
オクニョ：チン・セヨン
ユン・テウォン：コ・ス
文定(ムンジョン)大妃(テビ)：キム・ミスク
ユン・ウォニョン：チョン・ジュノ
演出・脚本
【演出】
チェ・ワンギュ
【脚本】
イ・ビョンフン
チェ・ジョンギュ
「テレ東プラス」では、5月11日（月）〜5月15日（金）放送、第27話〜第31話のあらすじを紹介する。
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【5月11日（月）放送 第27話】
昭格署（ソギョクソ：道教の祭儀を担当する官庁）の長官を呼び出したチョン・ナンジョンは、同行してきたオクニョを見て驚く。
ユン・テウォンは、文定（ムンジョン）大妃（テビ）への資金集めのため、役人の登用試験を利用することに。試験に使う紙を独占販売させ利益を得るつもりだ。
一方、オクニョとソン・ジホンは、その計画を阻止すべく動く。大妃はチョン・ナンジョンが献上したある髪飾りを見て顔色を変える。
【5月12日（火）放送 第28話】
王命によって役人の登用試験が中止となる。ユン・テウォンは、彼の指示で試験に必要な紙を買い占めていたチョン・ナンジョンの商団から、どうするのかと詰め寄られる。
オクニョはソン・ジホンとともに、小さな商団を一つにまとめてチョン・ナンジョンに対抗する計画を進めていた。
王、明宗（ミョンジョン）は、母である文定（ムンジョン）大妃（テビ）とチョン・ナンジョンの企みを探るよう部下に命じる。
【5月13日（水）放送 第29話】
オクニョは話をしたいというユン・テウォンを拒否。権力を振りかざす行動はチョン・ナンジョンと同じだと告げる。
ユン・テウォンは文定（ムンジョン）大妃（テビ）に呼ばれ、都の疫病騒動は大妃とチョン・ナンジョンが仕組んだ計画だと知らされる。一方で、オクニョはチョン・ナンジョンの周辺を調べはじめる。王、明宗（ミョンジョン）が民の不安を静めるために祭儀を行うことになる。
【5月14日（木）放送 第30話】
チョン・ナンジョンは捕らえたオクニョを殺すよう手下に命じる。オクニョは一体、どうなるのか？
チョンドンは、オクニョを殺すという会話を耳にして、助けを求めにソン・ジホンのもとへ行くが…。
ソン・ジホンは、チョン・ナンジョンの仕入れた薬材を奪うために出払っていた。一方、オクニョの亡くなった母の親友だったという女官が、ある事実を握っていることがわかる。
【5月15日（金）放送 第31話】
オクニョは王の密使［＝明宗（ミョンジョン）］に会い、母は宮中の元女官で、ユン・ウォニョンに殺されたのだと伝える。明宗はユン・テウォンを訪ね、オクニョとはどういう仲かと聞く。
疫病をでっちあげて捕らえられたチョン・ナンジョンは取り調べを受けるが、罪を認めようとはしない。オクニョは養父から、母の形見は指輪だけではなく髪飾りもあったことを聞き、母の親友だった女官、ハン尚宮（サングン）にそのことを話す。
キャスト
オクニョ：チン・セヨン
ユン・テウォン：コ・ス
文定(ムンジョン)大妃(テビ)：キム・ミスク
ユン・ウォニョン：チョン・ジュノ
演出・脚本
【演出】
チェ・ワンギュ
【脚本】
イ・ビョンフン
チェ・ジョンギュ