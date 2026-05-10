超巨大なピックアップトラックが日本上陸！

国土交通省による「米国製乗用車の認定制度」の活用により、トヨタ米国工場で生産された「タンドラ」が2026年4月2日から日本国内で発売されました。



しばらくは東京・芝浦の「トヨタモビリティImport」での予約商談のみとなり、一般発売は今夏以降の予定とされています。

米国製乗用車の認定制度とは、一定条件をクリアした米国製車両は日本の保安基準を満たしたものとする新制度で、国土交通省で2026年2月16日に新設された制度です。

【画像】これが全長5.9mのトヨタ「米国製巨大モデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

この新制度により、今までは日本国内で販売できなかった米国製車両が新たに輸入販売されていく見通しです。

タンドラは、北米市場をターゲットとしたフルサイズのピックアップトラックで、現行モデルは2022年に登場した3代目です。

プラットフォームには、トヨタ「ランドクルーザー300」やレクサス「LX」にも採用されている「GA-Fプラットフォーム」が採用されています。強固なラダーフレームにより、高い悪路走破性とともに優れた信頼性や安定性を両立しました。

タンドラのボディサイズは、標準モデルでも全長5930mm×全幅2030mm×全高1980mmと超巨大サイズ。

日本国内の道路で走れば、周囲に強烈なインパクトを与えることは間違いないでしょう。

パワートレインには、最大389馬力を発揮する3.4リッターのV型6気筒ツインターボエンジン＆10速ATを搭載。低回転域からの力強いトルク、そして高出力と心地よいレスポンスを実現しています。

また、米国では最高出力437馬力を発揮する「i-Force Max」と呼ばれるハイブリッドモデルも用意されています。

駆動方式には2WDとAWDが用意されますが、スポーツ仕様の「TRD Pro」はAWDのみの設定です。

米国EPA推定値による燃費性能（複合モード）は、1リッター換算でガソリンモデルが約8.5km／L、ハイブリッドモデルが約9.4km／Lとなっています。

巨大なボディサイズと2500kg近い車重を考慮すれば、まずまずの燃費数値ともいえるでしょう。

日本に輸入されるラインナップとしては、上位のラグジュアリーグレードである「1794 Edition」のみとなります。

トヨタの米国テキサス工場で生産される米国仕様車で、左ハンドルのまま販売されます。

上級モデルであるため、装備も充実しており、サドルタンの本革シートは、全席でシートヒーター＆ベンチレーションつき。フロントシートにはマッサージ機能も備わります。

さらに、14インチの大画面ディスプレイオーディオや、12スピーカーのJBLプレミアムサウンドシステム、パノラマムーンルーフ、電動リアゲートまでも標準装備となります。

なお、新制度により「保安基準に適合する」とみなされる仕様ですが、トヨタ車の国内仕様とは異なる部分はいくつかあります。

エアコンの温度表示は「華氏（°F）」、マルチインフォメーションディスプレイとマルチメディア関連に表示される言語はすべて英語。コネクティッドサービスやナビは利用できません。ラジオも海外では周波数が異なるため、多くの局が聞けません。

また先進運転支援システム「Toyota Safety Sense」の「ロードサインアシスト」は日米で標識が異なるため作動しないケースもあります。

とはいえ、Apple CarPlayとAndroid Autoは利用できるので、ナビで困ることはなさそうです。

タンドラ 1794 Editionの国内販売価格（消費税込）は1200万円。強烈なインパクトと存在感から、熱狂的なファンも獲得できそうです。

今後、日本の道路でも目にする機会が増えるであろう、注目の車種といえます。