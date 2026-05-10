■新年度を切り拓く「言葉の選択」

新しい出会いが重なり、環境が大きく変化する「始まりの季節」です。新入社員を迎え入れる立場の人、新しいチームで一歩を踏み出す人。期待と不安が入り混じるこの時期、ビジネスパーソンにとって武器となるのは、資格や知識以上に「信頼を勝ち取るコミュニケーション力」ではないでしょうか。

第一印象がその後の人間関係を決定づけると言われる中、成果を出し続けるリーダーや周囲に愛されるプロフェッショナルは、共通して「言葉の選び方」にこだわりを持っています。そこで、プレジデントオンラインの膨大なアーカイブの中から、特に反響の大きかった「相手の心を動かし、関係を好転させる」ための3本を厳選してご紹介します。

1本目は、日本人がつい口にしてしまう「とんでもないです」という謙遜の罠を解き明かす記事です。1000人以上のエグゼクティブを指導してきた岡本純子氏が説くのは、ホメ言葉を謙遜で受け流すのではなく、ほめてくれた相手も納得の「最高のホメられ返し」の技術。謙遜を感謝に昇華させるフレーズは、新年度の人間関係をより強固なものにしてくれるはずです。

2本目は、明治大学教授の齋藤孝氏が提唱する「決断の伝え方」です。「何を食べたい？」という日常の問いに、つい「どっちでもいい」と答えていませんか？ 齋藤氏は、その曖昧な返答が「面倒な人」という評価を招きかねないと警鐘を鳴らします。迷えるときに使うべき“最強の返答フレーズ”は、優柔不断を脱却し、知的で決断力のある印象を周囲に刻み込みます。

■「書く力」が信頼を作る

そして3本目は、資生堂・魚谷雅彦元会長CEOの「直筆メール」に隠された、コミュニケーション術です。送信からわずか30分後、相手の心を震わせたメールの文面とはどのようなものだったのか。そこには、多忙を極めるトップが「人たらし」と呼ばれる本質が凝縮されています。部下を育てるヒントとしても、これ以上ない生きた教材となるでしょう。

新年度を迎えて慌ただしい日々ですが、どれかひとつでも、気づきにつながるものがあればと思います。

■ホメられて｢とんでもないです｣はダメな典型…ホメた人を虜にする世界最高のホメられ返しフレーズ

（2023年7月26日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Hakase_）

感謝の気持ちをどのように表現すると好印象を残せるのか。これまで1000人以上の社長・企業幹部の話し方を改善してきたスピーチ＆コミュニケーション戦略研究家の岡本純子さんは「感謝を示すことは他者へのポジティブな影響のほかに、本人自身にも無数の効能があることがわかっている。また、コミュニケーションの熟練者はホメられた際の返事も秀逸だ」という――。＜続きを読む＞

■｢何を食べたい?｣に｢どっちでもいい｣は相手を困らせる…迷える人に齋藤孝が勧める"最強の返答フレーズ"

（2025年10月28日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Ninjin）

意思表示のはっきりした人は何が違うか。明治大学文学部教授の齋藤孝さんは「イエス・ノーがはっきりしなかったり、何かを選ぶのに時間がかかったりすると、『相手をするのがめんどうくさい』と思われてしまいかねない。『どっちでもいい』と言いたいときのお勧めの言い方がある」という――。＜続きを読む＞

■｢送ってわずか30分後の返信メールにしびれた｣大企業CEO直筆の人たらしメール349字全文掲載

（2023年7月23日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Vladyslava Yakovenko）

子供や部下はほめて育てよう。最近よく聞くフレーズだが、実際、どのように言えばいいのか。これまで1000人以上の社長・企業幹部の話し方を改善してきたスピーチ＆コミュニケーション戦略研究家の岡本純子さんは「資生堂の魚谷雅彦会長CEOにメールを送信して30分後に返ってきたメールにしびれました」という。349文字のメール全文を公開しよう――。＜続きを読む＞

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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

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（PRESIDENTまとめ）