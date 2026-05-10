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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【ATTACK SHARK X11】レビュー｜万能用途のハイコスパマウス」と題した動画を公開した。動画では、中国のゲーミングデバイスメーカーによる5,000円未満で購入できるマウス「ATTACK SHARK X11」を取り上げ、実際のゲームプレイを通じた使用感をレビューしている。



動画の冒頭で鍋ログは、メーカーである「ATTACK SHARK」について、「高性能ゲーミングマウスやキーボードをすべてのゲーマーが利用できるようにすること」をモットーとし、本格的なスペックのデバイスを手にしやすい価格で提供していると紹介。自身での使用だけでなく、プレゼントとしても選びやすいと語った。



続いて紹介された「ATTACK SHARK X11」は、63gの軽量ボディに最大22,000DPI、1,000Hzのポーリングレートに対応し、有線、2.4GHz、Bluetoothという多様な接続方式を備えている。鍋ログは「Apex Legends」や「VALORANT」などの人気タイトルで長時間使用し、その実力を検証した。



良かった点として、第一に「高級マウスと遜色ないゲーミング性能」を挙げる。有名機である「Logicool GのG703」と比較しても遜色はなく、一部の口コミで懸念されていた動き始めのラグも確認できなかったとし、快適な操作性を高く評価した。また、付属の充電ドックについても、使用後にマウスを乗せるだけで充電できる手軽さに加え、ドックにUSBレシーバーを取り付けて通信距離を短くできる構造を「よく考えられていますね」と称賛した。



一方で、購入前の懸念点にも触れている。本体のサイズがやや大きめで「Logicool GのG703に良く似た掴み心地」であるため、人によっては好みが分かれ、特に女性はサイズ感に注意が必要だと指摘。さらに、使用前には必ずマウスソールのシールを剥がすように促し、貼ったままでは滑りが悪くなると注意喚起を行った。



5,000円未満という低価格でありながら、十分な性能と多様な接続方式、便利な充電ドックまで備える「ATTACK SHARK X11」。コストパフォーマンスを求めるゲーマーにとって、非常に満足度の高い選択肢となる一台であると結論付けた。