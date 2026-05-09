リバプールvsチェルシー 試合記録
【プレミアリーグ第36節】(アンフィールド)
リバプール 1-1(前半1-1)チェルシー
<得点者>
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(6分)
[チ]エンソ・フェルナンデス(35分)
<警告>
[リ]ジョー・ゴメス(88分)、アレクシス・マック・アリスター(90分+4)
[チ]ヨレル・ハト(67分)、エンソ・フェルナンデス(73分)、マルク・ククレジャ(83分)、モイセス・カイセド(89分)、C. McFarlane(71分)
└リバプールが“対ビッグ6”連戦で足踏み、チェルシーは7連敗回避もCL出場権遠のく
リバプール 1-1(前半1-1)チェルシー
<得点者>
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(6分)
[チ]エンソ・フェルナンデス(35分)
<警告>
[リ]ジョー・ゴメス(88分)、アレクシス・マック・アリスター(90分+4)
[チ]ヨレル・ハト(67分)、エンソ・フェルナンデス(73分)、マルク・ククレジャ(83分)、モイセス・カイセド(89分)、C. McFarlane(71分)
└リバプールが“対ビッグ6”連戦で足踏み、チェルシーは7連敗回避もCL出場権遠のく