プレミアリーグ 25/26の第36節 リバプールとチェルシーの試合が、5月9日20:30にアンフィールドにて行われた。

リバプールはコーディ・ガクポ（FW）、リオ・ヌグモハ（FW）、ドミニク・ソボスライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）、コール・パーマー（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。リバプールのリオ・ヌグモハ（FW）のアシストからライアン・フラフェンベルク（MF）がゴールを決めてリバプールが先制。

しかし、35分チェルシーが同点に追いつく。エンソ・フェルナンデス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、リバプールは88分にジョー・ゴメス（DF）、90+4分にアレクシス・マクアリスター（MF）に、またチェルシーは67分にヨレル・ハト（DF）、73分にエンソ・フェルナンデス（MF）、83分にマルク・ククレジャ（DF）、89分にモイセス・カイセド（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-09 22:30:14 更新