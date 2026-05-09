NiziU、ステージ前に少しネタバレ「もっとみなさんの近くで」360度ステージに意気込み【KCON JAPAN 2026／レッドカーペット】
【モデルプレス＝2026/05/09】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）が9日、千葉・幕張メッセにて開催されたKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した。
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NiziUはファンに手を振りながらレッドカーペットに登場。今日のために準備してきたことについて少しのネタバレをお願いされると、MAYA（マヤ）は「『KCON』のステージが360度ステージなので、もっとみなさんの近くでパフォーマンスできるようにたくさん練習してきたので楽しみにしていてください」と笑顔を見せた。
9日のレッドカーペットには、NiziUのほか、JO1（ジェイオーワン）、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）、IS:SUE（イッシュ） 、KickFlip（キックフリップ）、MODYSSEY（モディセイ）、FLARE U（フレアユー）、8TURN（エイトターン）らが登壇した。
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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◆NiziU、レカペ登場
NiziUはファンに手を振りながらレッドカーペットに登場。今日のために準備してきたことについて少しのネタバレをお願いされると、MAYA（マヤ）は「『KCON』のステージが360度ステージなので、もっとみなさんの近くでパフォーマンスできるようにたくさん練習してきたので楽しみにしていてください」と笑顔を見せた。
◆「KCON JAPAN 2026」テーマは「Walk in SOUL CITY」
「KCON JAPAN」はCJ ENMが2012年から毎年開催し、2026年で14年目を迎えるKカルチャーフェスティバル。K-POPショーと韓国のライフスタイルを直接体験できるコンベンションを融合したフェスティバルで、これまでアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され、オフラインの累計来場者数は約223万人に達する。「KCON JAPAN 2026」は「Walk in SOUL CITY」をテーマに掲げ、K-POPの枠を超えたK-ライフスタイルを象徴する多彩な要素が一堂に会する場を提供。来場者が自分らしい「K」のスタイルを発見できる世界的なプラットフォームとしてのアイデンティティを確立していく。（modelpress編集部）
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