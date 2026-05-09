人気BL「君は夏のなか」初の映像化 W主演キャストのティザービジュアル公開
【モデルプレス＝2026/05/09】テレ東では7月1日から、ドラマNEXT「君は夏のなか」（毎週水曜深夜24時30分〜）を放送することが決定。あわせてティザービジュアルが公開された。
【写真】草川拓弥＆西垣匠が熱烈キス
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新】BL漫画おすすめ 46選＆ランキング！」にも選ばれた人気作品。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初の映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。ひと夏の「映画の聖地巡礼」から始まり、やがて大学生へと成長していく2人の、切なくも眩しい数年間を描く珠玉の青春恋愛劇が、この夏、開幕する。
また、本作は地上波放送に先駆け、動画配信サービス「U-NEXT」で6月24日より独占先行配信が決定している。W主演を務めるキャストは近日公開。この度、夏らしい青空をバックに駆け出す2人の男子高校生、渉と千晴のティザービジュアルを公開。果たして、渉と千晴を演じるのは誰なのか…？（modelpress編集部）
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【写真】草川拓弥＆西垣匠が熱烈キス
◆「君は夏のなか」放送決定
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新】BL漫画おすすめ 46選＆ランキング！」にも選ばれた人気作品。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初の映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。ひと夏の「映画の聖地巡礼」から始まり、やがて大学生へと成長していく2人の、切なくも眩しい数年間を描く珠玉の青春恋愛劇が、この夏、開幕する。
◆「君は夏のなか」W主演キャストは近日公開
また、本作は地上波放送に先駆け、動画配信サービス「U-NEXT」で6月24日より独占先行配信が決定している。W主演を務めるキャストは近日公開。この度、夏らしい青空をバックに駆け出す2人の男子高校生、渉と千晴のティザービジュアルを公開。果たして、渉と千晴を演じるのは誰なのか…？（modelpress編集部）
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