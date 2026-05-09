アイドルグループACEesの那須雄登（24）が9日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。慶応を中学受験した時の勉強法を明かした。

慶応大学卒の那須は、嵐の櫻井翔に憧れて、中学受験で慶応を目指した。

庄司智春が「（1日）何時間ぐらい勉強するもんなの？」と質問。那須が「一番勉強してたときは16時間ぐらいですね」と明かすと、驚きの声があがった。

そして「小学校5年ぐらいから勉強始めて。寝るのは6時間ぐらいにおさめて、朝5時ぐらいに母親と起きて。朝から算数の計算問題やって。ずっとストップウォッチ持ってて、50分勉強して、10分休むっていうの、ちょっとずつ刻んでいって…集中力に限界があるんで」と勉強法を明かした。

庄司が「休憩の時は何するの？」と聞くと、「散歩とかですね、家の周りとか」と答えた。庄司が「散歩なんだ？ ゲームとか、見たいテレビがあったりとかそういうのはどうしてたの？」と尋ねると、「無理やり我慢。ゲームもしたかったですし、友達と遊びたいとかあったんですけど。どうしても学校入りたくて。学校見学行ったりしてモチベーション保ってましたね」と明かした。