全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・内幸町のとんかつ店『とんかつ大宝 西新橋店』です。

1ケ月熟成させたかつ煮の特製かえしで、唯一無二のまろやかさに！

昼間はオフィス街のひとりランチに向くとんかつ店だが、実はお酒も充実している“カツ飲み”の穴場なのだ。本家は目黒にある創業51年の老舗で、中屋のパン粉で揚げたとんかつは噛んだときに口の中で「バリバリっ」と音が響き渡る。これ、このサウンド！

庶民さ、ボリューム感、地域密着の三拍子がとんかつ店の愛だとしたら、仕事帰りのひとり飲みにこれほど合うカウンターはない。味噌かつで飲るもよし、ヒレかつを辛子醤油でつまむも極上。中でもおすすめはかつ煮だ。

ロースカツ煮1450円（定食は1650円）、ロース味噌かつ1300円（定食は1500円）、青汁ハイ550円

『とんかつ大宝 西新橋店』（手前から時計回りに）ロースカツ煮 1450円（定食は1650円）、ロース味噌かつ 1300円（定食は1500円）、青汁ハイ 550円 武蔵小山にある老舗「中屋パン粉工場」のパン粉を使用。歯触りと噛み感がシャープ

特徴的なつゆは、煮切った酒を大量に使う。醤油、みりん、カツオ節、砂糖などを合わせ、1年近く寝かせる手間をかけた逸品。独特のまろやかさに加え、コクとキレがある。また最後に振られた山椒の香りが酒飲みの心をそそる。

酒種はビール、サワー、日本酒、ワインと幅広いラインナップが用意されているのも◎。

『とんかつ大宝 西新橋店』

内幸町『とんかつ大宝 西新橋店』

［店名］『とんかつ大宝 西新橋店』

［住所］東京都港区西新橋1-18-11

［電話］03-6273-3330

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、18時〜22時（21時半LO）

［休日］無休

［交通］都営三田線内幸町駅A4a出口から徒歩3分、JR山手線ほか新橋駅西口から徒歩8分

撮影／小澤晶子、取材／輔老心

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ワイン×とんかつの組み合わせが抜群にうまい店の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『とんかつ大宝 西新橋店』の「ロースカツ煮」がコレ！独特のまろやかさに加え、コクとキレが最高（6枚）