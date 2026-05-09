セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット 〜たいそう〜を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット 〜たいそう〜

登場時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約7×7×14cm

種類：全5種（伸び、両手前、下向き、片手上げ、前屈）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズに、体操するポーズをした「プー」のマスコットが登場。

身体を曲げたり伸ばしたりする体操ポーズがかわいいディズニーグッズです！

全部で5つのバリエーションが用意されています。

伸び

両手を上げて伸びのポーズをする「プー」

元気いっぱいな姿を見ていると、笑顔になれそうです！

両手前

両手を前に出し、腕の運動をするようなポーズ。

整列をするときの”前へならえ”にも見えます。

下向き

両手を下げ、まっすぐ立つ「プー」

「気をつけ」の姿勢のような姿です☆

片手上げ

身体を前に倒し、片手をあげて体操中のポーズ。

背中や腕が伸びそうな体勢です！

前屈

身体を前に倒し、前屈運動する姿も☆

「プー」と一緒に、楽しく運動できそうです。

体操中のポーズがかわいい「プー」のマスコット。

セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット 〜たいそう〜は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 身体を伸ばしたり曲げたりするシーンを再現！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット 〜たいそう〜 appeared first on Dtimes.