身体を伸ばしたり曲げたりするシーンを再現！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット 〜たいそう〜
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット 〜たいそう〜を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット 〜たいそう〜
登場時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約7×7×14cm
種類：全5種（伸び、両手前、下向き、片手上げ、前屈）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズに、体操するポーズをした「プー」のマスコットが登場。
身体を曲げたり伸ばしたりする体操ポーズがかわいいディズニーグッズです！
全部で5つのバリエーションが用意されています。
伸び
両手を上げて伸びのポーズをする「プー」
元気いっぱいな姿を見ていると、笑顔になれそうです！
両手前
両手を前に出し、腕の運動をするようなポーズ。
整列をするときの”前へならえ”にも見えます。
下向き
両手を下げ、まっすぐ立つ「プー」
「気をつけ」の姿勢のような姿です☆
片手上げ
身体を前に倒し、片手をあげて体操中のポーズ。
背中や腕が伸びそうな体勢です！
前屈
身体を前に倒し、前屈運動する姿も☆
「プー」と一緒に、楽しく運動できそうです。
体操中のポーズがかわいい「プー」のマスコット。
セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット 〜たいそう〜は、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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