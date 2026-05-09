今週の【上場来高値銘柄】東ソー、ダイトロン、東エレクなど93銘柄
今週の日経平均株価は、AI・半導体関連株を中心にリスク選好の買いが優勢となり、前週末比3200円高の6万2713円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は93社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と26年9月期業績･配当予想の上方修正が好感されたＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]、次世代光ケーブルの量産報道が材料視された東ソー <4042> [東証Ｐ]、中国市場などで想定上回り26年3月期業績は計画上振れで着地したツガミ <6101> [東証Ｐ]、第1四半期好調で26年12月期業績予想を上方修正したダイトロン <7609> [東証Ｐ]、半導体製造装置大手に投資資金が集中した東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。また、三井金属 <5706> [東証Ｐ]、パナソニック ホールディングス <6752> [東証Ｐ]など46社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 5銘柄
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1436> グリーンエナ [東証Ｇ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1946> トーエネク [東証Ｐ]
<1948> 弘電社 [東証Ｓ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 7銘柄
<4004> レゾナック [東証Ｐ]
<4042> 東ソー [東証Ｐ]
<4063> 信越化 [東証Ｐ]
<4187> 大有機 [東証Ｐ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4975> ＪＣＵ [東証Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 3銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 2銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3445> ＲＳテクノ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 15銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6113> アマダ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6135> 牧野フ [東証Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]
<6235> オプトラン [東証Ｐ]
<6264> マルマエ [東証Ｐ]
<6268> ナブテスコ [東証Ｐ]
<6282> オイレス [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6387> サムコ [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 32銘柄
<3105> 日清紡ＨＤ [東証Ｐ]
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6508> 明電舎 [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6521> オキサイド [東証Ｇ]
<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]
<6622> ダイヘン [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6644> 大崎電 [東証Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6754> アンリツ [東証Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6861> キーエンス [東証Ｐ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]
<6870> フェンオール [東証Ｓ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6875> メガチップス [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6912> 菊水ＨＤ [東証Ｓ]
<6920> レーザーテク [東証Ｐ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6954> ファナック [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<6994> 指月電 [東証Ｓ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 3銘柄
<7220> 武蔵精密 [東証Ｐ]
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ [東証Ｇ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 2銘柄
<7729> 東京精 [東証Ｐ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7826> フルヤ金属 [東証Ｐ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
<7981> タカラスタ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<2384> ＳＢＳＨＤ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 2銘柄
<5589> オートサーバ [東証Ｓ]
<9412> スカＪＳＡＴ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 7銘柄
<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]
<3107> ダイワボウ [東証Ｐ]
<7521> ムサシ [東証Ｓ]
<7609> ダイトロン [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 3銘柄
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 1銘柄
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<3294> イーグランド [東証Ｓ]
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と26年9月期業績･配当予想の上方修正が好感されたＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]、次世代光ケーブルの量産報道が材料視された東ソー <4042> [東証Ｐ]、中国市場などで想定上回り26年3月期業績は計画上振れで着地したツガミ <6101> [東証Ｐ]、第1四半期好調で26年12月期業績予想を上方修正したダイトロン <7609> [東証Ｐ]、半導体製造装置大手に投資資金が集中した東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。また、三井金属 <5706> [東証Ｐ]、パナソニック ホールディングス <6752> [東証Ｐ]など46社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 5銘柄
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1436> グリーンエナ [東証Ｇ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1946> トーエネク [東証Ｐ]
<1948> 弘電社 [東証Ｓ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 7銘柄
<4004> レゾナック [東証Ｐ]
<4042> 東ソー [東証Ｐ]
<4063> 信越化 [東証Ｐ]
<4187> 大有機 [東証Ｐ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4975> ＪＣＵ [東証Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 3銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5333> ＮＧＫ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 2銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3445> ＲＳテクノ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 15銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6113> アマダ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6135> 牧野フ [東証Ｐ]
<6136> ＯＳＧ [東証Ｐ]
<6235> オプトラン [東証Ｐ]
<6264> マルマエ [東証Ｐ]
<6268> ナブテスコ [東証Ｐ]
<6282> オイレス [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6387> サムコ [東証Ｐ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 32銘柄
<3105> 日清紡ＨＤ [東証Ｐ]
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6508> 明電舎 [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6521> オキサイド [東証Ｇ]
<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]
<6622> ダイヘン [東証Ｐ]
<6627> テラプローブ [東証Ｓ]
<6644> 大崎電 [東証Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東証Ｐ]
<6754> アンリツ [東証Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東証Ｐ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6861> キーエンス [東証Ｐ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東証Ｐ]
<6870> フェンオール [東証Ｓ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6875> メガチップス [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6912> 菊水ＨＤ [東証Ｓ]
<6920> レーザーテク [東証Ｐ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6954> ファナック [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<6994> 指月電 [東証Ｓ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 3銘柄
<7220> 武蔵精密 [東証Ｐ]
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ [東証Ｇ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 2銘柄
<7729> 東京精 [東証Ｐ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7826> フルヤ金属 [東証Ｐ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
<7981> タカラスタ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<2384> ＳＢＳＨＤ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 2銘柄
<5589> オートサーバ [東証Ｓ]
<9412> スカＪＳＡＴ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 7銘柄
<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]
<3107> ダイワボウ [東証Ｐ]
<7521> ムサシ [東証Ｓ]
<7609> ダイトロン [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 3銘柄
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 1銘柄
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<3294> イーグランド [東証Ｓ]
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
株探ニュース