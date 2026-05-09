タレントで実業家の紗栄子（39）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。16歳の次男に「1時間問い詰められた」ことを明かした。

先日、次男が紗栄子のスマホのカメラロールを見ていたところ、「あるページで止まって、男友達と一緒に桜をね、桜がきれいだったから一緒に写真撮ったやつがあったわけ。そうしたらそれを見て、“ママ、これそういうこと？”って言われて。“ママ恋人でしょ！誰、この人”みたいな。ご飯屋さんだったんだけど、1時間ぐらい問い詰められたの私は」と明かした。

その人は単なる友人だったが、紗栄子は「そういうの興味あったんだ、と思って。私のこととか。で、意外とこの男はしつこいんだ、ってことも分かったし」と笑った。

次男は「でも私は、自分のそういうこととかって、それこそ結婚するとかなったら言うけど、恋愛のこととかさ子供にわざわざ言わないしさ。私もう別に、恋愛もあんまりだし。今はもう、子供と仕事だから別に言えることもないのに、こんなに気にするんだ子供はと思って」と驚いた。

また、「ママも全然恋愛もしていいし、結婚だってしていいし、僕たちのこと気にしないで、ママはママで幸せになるべきだって言ってくれたのその時。そんな風に思ってたんだって。この年になって色々話せる内容も広がってるから、仕事の話とか」と言い「楽しいね、子育てって思ったよね。彼らも大人になっていくし、守らなきゃいけない対象から、対等になって。なんだったら凄い気にかけてくれるような子たちになってきて」としみじみと語っていた。

紗栄子は07年に20歳でダルビッシュ有投手（現パドレス）と結婚、08年3月に長男、10年2月に次男を出産したが12年1月に離婚した。長男の蓮は、昨年1月にモデルとしてデビューした。