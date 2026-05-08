シーズン2と3の間の“空白の1985年”を描くファン必見作！Netflix『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』【#カウチポテトのお供】

Netflix作品のなかでも屈指の人気を誇るシリーズといえば『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。実はこの物語には「まだ描かれていないエピソード」があったようなんです。

あの日、あのとき、イレブン（エル）や仲間たちはどんな日々を過ごしていたのか───。ファン待望となる初アニメーション作品がついに解禁されました。

毎週金曜は各配信サイトで観られるオススメ作品を紹介する日。

今週もよく頑張った……週末はおうちでゴロゴロしながらNetflixアニメ『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』を観て、カウチポテトになっちゃお〜！

【あらすじ】

1985年冬。裏側の世界との戦いのあと、ホーキンスの町には “つかの間の平穏” が訪れていました。

エルはホッパーと暮らしており、ウィルも元気そのもの。マイク、ダスティン、ルーカス、マックスといった仲間たちと穏やかな生活を送っていたのだけれど……「それ」はひそかに増殖していた。雪の下でうごめく「それ」が人々を襲いはじめ、仲間たちは再び危機がやってきたことを悟るのです。

「それ」はいったいどこから現れたのでしょう。裏側の世界？ ホーキンス研究所の奥底？ それともまったく別の場所からやってきたの？

【ココが見どころ！】

＜その1：シーズン2と3のあいだにある物語＞

ドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』を手がけたダファー兄弟がエグゼクティブプロデューサーを務めている本作は、ドラマ版シーズン2とシーズン3のあいだを描いた物語。

シーズン2では「ウィルがマインドフレイヤーに乗っ取られる」という大事件が起こり、エルと仲間たちが力を合わせてウィルを救出＋裏側の世界を封印！ そしてシーズン3では、新たな脅威がホーキンスの町を襲います。

シリーズのファンならば、まだ幼い仲間たちを見て感慨深い気持ちになれるはず。だって、またあのかわいい子たちと再会できちゃうんだもの。全編とおして彼らの成長を見守ってきたからこそ、「また会えたね」と胸がいっぱいになると思うのです。

＜その2：キッズの友情＋新キャラに注目＞

ストレンジャーシングスといえば「友情」は欠かせません。そして本作においてもキッズの友情は不滅ッ!!

心配だからこそウィルに過保護になっちゃうマイク、仲良しゆえにぶつかりあうダスティンとルーカス、エルの理解者であろうとするマックスなど、さまざまなシーンから尊い友情を感じられるんですよ（涙）。

そして本作には、もうひとりの仲間となる「ニッキー」という新キャラが登場します。コワモテの1匹狼かと思いきや、やさしく誠実で、キッズと同じく科学の知識も豊富。「それ」に襲われたことをきっかけに、ウィルやマイクと友情を深めていきます。

＜その3：アニメだけどドラマの世界観を引き継いでます＞

本作はアニメですが、ドラマ版の世界観をしっかり引き継いでおり、ファンも満足できる内容になっています。

ホッパーやナンシー、スティーブも登場するし、一部の吹き替え声優はドラマ版と同じ。そしてクリーチャーもしっかりグロい。相手が子どもだろうと、容赦なく襲いかかってくる描写にもゾクゾクしてしまいます。

ファンのひとりとしては「クリーチャーが生まれる場所」にも注目してほしいです。「あのシーンに出てきたアレじゃん！」といった具合に、ドラマ版とのつながりを感じられるので。

【約30分でさくっと鑑賞】

本作は1話あたり27分〜32分×全10話で構成されています。

テンポよくお話が進んでいきますし、1話の尺が短めなので、すきま時間にもさくっと観ることができちゃう！ またドラマ本編より、ややソフトなお話になっているため、カウチポテトにもちょうどいいんです。家事をしながら、など「ながら見」にもおすすめですよ。

■今回ご紹介した作品

Netflixアニメ『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』（原題：Stranger Things: Tales From ‘85）

2026年4月23日から独占配信中

※カウチポテトとは：ソファや寝椅子でくつろいでポテトチップをかじりながらテレビやビデオを見て過ごすようなライフスタイルのこと。

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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