ヨックモックミュージアムのカフェに見目麗しい“大人のためのクリームソーダ” が登場！展覧会の余韻に浸れる3種のクリームソーダをチェック！

いくつになっても、クリームソーダをいただくときってワクワクするもの。シュワシュワソーダにアイスクリームが浮かぶ光景は、いつ見てもいいものです…