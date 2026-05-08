【射手座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月11日〜5月17日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『気持ちをコントロールしましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
メンタル修行みたいなことが続きますが、達成できることも多いようです。冷静に行動を取っていけば、周囲の人達からの威圧を感じることもないでしょう。仕事や公の場では器用な人に出会ったり関わったりします。自分の不器用さや追いついていない感じが少し不安になるようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
周囲の状況を見ながら過ごしていくので、思い切った行動を取り難いようです。良い方法を考えることが多く、相手はもっとバランス悪くても良いと思っているでしょう。シングルの方は、現実的な考えをする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が色々なことに我慢をしているでしょう。
｜時期｜
5月13日 イレギュラーが発生 ／ 5月16日 周囲に壁を作る
｜ラッキーアイテム｜
自分の手料理
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞