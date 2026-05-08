外国証券 先物取引高情報まとめ（5月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17128( 14735)
9月限 1276( 26)
TOPIX先物 6月限 25756( 24293)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 6月限 191262( 191252)
7月限 1821( 1821)
8月限 6( 6)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11335( 10056)
9月限 140( 140)
TOPIX先物 6月限 27258( 24315)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 131494( 131490)
7月限 1733( 1733)
8月限 28( 28)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2535( 1559)
TOPIX先物 6月限 3364( 2599)
日経225ミニ 6月限 5062( 5062)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3653( 1239)
TOPIX先物 6月限 11253( 4911)
日経225ミニ 6月限 6901( 6783)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4026( 1766)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 11320( 9740)
日経225ミニ 6月限 10564( 10564)
7月限 62( 62)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2891( 2075)
9月限 33( 33)
TOPIX先物 6月限 6486( 6352)
日経225ミニ 6月限 8130( 8027)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3430( 3244)
9月限 11( 11)
TOPIX先物 6月限 13323( 12759)
日経225ミニ 6月限 52249( 52249)
7月限 470( 470)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 346( 0)
TOPIX先物 6月限 985( 958)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3211( 900)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 6037( 4233)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 900( 0)
9月限 900( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 418( 418)
TOPIX先物 6月限 1244( 1244)
日経225ミニ 7月限 15( 15)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 17128( 14735)
9月限 1276( 26)
TOPIX先物 6月限 25756( 24293)
9月限 5( 5)
日経225ミニ 6月限 191262( 191252)
7月限 1821( 1821)
8月限 6( 6)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11335( 10056)
9月限 140( 140)
TOPIX先物 6月限 27258( 24315)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 6月限 131494( 131490)
7月限 1733( 1733)
8月限 28( 28)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2535( 1559)
TOPIX先物 6月限 3364( 2599)
日経225ミニ 6月限 5062( 5062)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3653( 1239)
TOPIX先物 6月限 11253( 4911)
日経225ミニ 6月限 6901( 6783)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4026( 1766)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 11320( 9740)
日経225ミニ 6月限 10564( 10564)
7月限 62( 62)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2891( 2075)
9月限 33( 33)
TOPIX先物 6月限 6486( 6352)
日経225ミニ 6月限 8130( 8027)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3430( 3244)
9月限 11( 11)
TOPIX先物 6月限 13323( 12759)
日経225ミニ 6月限 52249( 52249)
7月限 470( 470)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 346( 0)
TOPIX先物 6月限 985( 958)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3211( 900)
9月限 200( 0)
TOPIX先物 6月限 6037( 4233)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 900( 0)
9月限 900( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 418( 418)
TOPIX先物 6月限 1244( 1244)
日経225ミニ 7月限 15( 15)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース