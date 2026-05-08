　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 17128(　 14735)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1276(　　　26)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 25756(　 24293)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 6月限　　　191262(　191252)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1821(　　1821)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 6)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11335(　 10056)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 140(　　 140)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 27258(　 24315)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 6月限　　　131494(　131490)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1733(　　1733)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　28(　　　28)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2535(　　1559)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3364(　　2599)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5062(　　5062)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3653(　　1239)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11253(　　4911)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6901(　　6783)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4026(　　1766)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11320(　　9740)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 10564(　 10564)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　62(　　　62)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2891(　　2075)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6486(　　6352)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　8130(　　8027)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3430(　　3244)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 13323(　 12759)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 52249(　 52249)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 470(　　 470)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 346(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 985(　　 958)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3211(　　 900)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6037(　　4233)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 900(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 900(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 418(　　 418)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1244(　　1244)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　15(　　　15)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース